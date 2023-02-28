Егор Сорин: «Степанова не выступит в эстафете на «Чемпионских высотах» – ее регион не набирает полный состав»

Лыжница Вероника Степанова не выступит в эстафете на «Чемпионских высотах».

Об этом сообщил тренер Егор Сорин.

– Веронику мы увидим во всех следующих гонках?

– Увы, в эстафете не увидим ее. Ее регион не набирает полный состав, четыре человека.

Насчет 30 км будем думать. Есть определенные проблемы в «классике». Надо поговорить с ней, подумать, потому что сейчас, конечно же, подготовиться, набрать спортивную форму уже к чемпионату России.

Надеюсь, получится. Потому что сейчас мы не совсем верно сработали, были допущены некоторые ошибки, – сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».