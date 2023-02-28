Вероника Степанова: «Сегодня все карты сошлись, забрала свою «десятку». Я умею собираться в нужный момент»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Лыжница Вероника Степанова назвала качества, помогающие ей побеждать.

Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на соревнованиях «Чемпионские высоты». Ранее она стала 11-й в скиатлоне, а в личном спринте не прошла в полуфинал.

«Я свое обещание сдерживаю. Я просто дала немного расслабиться своим соперницам, вызвала такой снегопад, потому что это моя погода.

Сегодня все карты сошлись. Моя особенность в том, что я умею собираться в нужный момент. Сегодня мы с Егором сделали все как надо, все, что нужно, и было бы странно, если бы я не показала этот результат.

Ну и он был важен сегодня эмоционально и психологически, хотя сегодня я даже не расстроилась бы и десятому месту. Эмоциональная устойчивость очень важна профессиональным спортсменам, и я сегодня еще раз это доказала.

Не стоит отчаиваться, если у тебя было несколько неудач подряд. Обязательно скоро все вернется на круги своя. Мою «десятку» я забрала сегодня.

Сегодня я ни за кем не гналась, бежала свою гонку. Первый круг шла относительно с запасом, а на втором уже отдала все, что было. И когда Юрий Викторович (Бородавко) на трассе уже затих и не стал меня подгонять, я поняла, что сегодня будет золото.

Сегодня большую часть болельщиков сдуло, но те, кто остались – самые стойкие, самые смелые, спасибо им большое. Я слышала их сегодня везде, хоть их было не так много, но они стояли в самых нужных местах. Их поддержка ощущалась.

Иногда были порывы, меня сдувало, но... Что ж, сегодня все были в одинаковых условиях», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Rygeek
Ответ закрыт по беспределу
А что не так? Слова Вероники вроде не искажены.
Действительно, про Бородавко сказала. Про тренера главной сегодняшней соперницы. Для меня это удивительно, мягко говоря.)
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papadok
Уверен на 100%, Вероника чистая. Просто интересно, 26 февраля "мы с Сориным экспериментировали в подготовке, понимая, что не все эксперименты удачны. В данном случае первые результаты не обрадовали." Через 48 часов - "мы с Егором сделали все как надо, все, что нужно, и было бы странно, если бы я не показала этот результат." Так бывает? Та самая функциональная яма, из которой вылезли чуть позже, чем хотелось? Тогда на марафоне должна отработать хорошо.
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Anouck
Ответ Rygeek
Комментарий удален пользователем
Всё верно. в том числе и Юрий Викторович подгонял её на одной из отсчек. Голос его или похож. Это в трансляцию попало.
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Sutekh Hexen
Ответ Rygeek
Комментарий удален пользователем
Трансляцию надо было смотреть.
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Ковид 07.10.52
Мания величия зашкаливает...я....я...я...какой прекрасный день, какой прекрасный я и песенка моя....тьфу...Забыла сказать, что на эту грандиозную победу ее вдохновило послание того, чей зад лижет по Шевчуку...
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закрыт по беспределу
Ответ Rygeek
Комментарий удален пользователем
А что не так?
Слова Вероники вроде не искажены.
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закрыт по беспределу
Фирменная раскладочка была великолепна
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Rygeek
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Bars 86
Молодец, пора было себя показать на этих соревнованиях!

Можно по-разному относиться к Веронике из-за её высказываний, но как спортсменка она хороша!

Стань она хоть трехкратной олимпийской и пятикратной чемпионкой мира, ненавистники что будут делать? Цепляться к её словам.
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Katy
Молодец! Поздравляю, Вероника!
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