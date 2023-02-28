Вероника Степанова: «Сегодня все карты сошлись, забрала свою «десятку». Я умею собираться в нужный момент»

Лыжница Вероника Степанова назвала качества, помогающие ей побеждать.

Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на соревнованиях «Чемпионские высоты». Ранее она стала 11-й в скиатлоне, а в личном спринте не прошла в полуфинал.

«Я свое обещание сдерживаю. Я просто дала немного расслабиться своим соперницам, вызвала такой снегопад, потому что это моя погода.

Сегодня все карты сошлись. Моя особенность в том, что я умею собираться в нужный момент. Сегодня мы с Егором сделали все как надо, все, что нужно, и было бы странно, если бы я не показала этот результат.

Ну и он был важен сегодня эмоционально и психологически, хотя сегодня я даже не расстроилась бы и десятому месту. Эмоциональная устойчивость очень важна профессиональным спортсменам, и я сегодня еще раз это доказала.

Не стоит отчаиваться, если у тебя было несколько неудач подряд. Обязательно скоро все вернется на круги своя. Мою «десятку» я забрала сегодня.

Сегодня я ни за кем не гналась, бежала свою гонку. Первый круг шла относительно с запасом, а на втором уже отдала все, что было. И когда Юрий Викторович (Бородавко) на трассе уже затих и не стал меня подгонять, я поняла, что сегодня будет золото.

Сегодня большую часть болельщиков сдуло, но те, кто остались – самые стойкие, самые смелые, спасибо им большое. Я слышала их сегодня везде, хоть их было не так много, но они стояли в самых нужных местах. Их поддержка ощущалась.

Иногда были порывы, меня сдувало, но... Что ж, сегодня все были в одинаковых условиях», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».