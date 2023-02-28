Егор Сорин: «Степанова проявила характер, боролась до конца. Даже когда выигрывала 20 секунд, все равно боролась на все деньги»

пробежала гонку на характере, заявил тренер .

Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на соревнованиях «Чемпионские высоты». завоевала серебро, уступив 24,6 секунды.

«Это не было неожиданностью, но после первых двух гонок начали закрадываться сомнения, что Вероника сможет обрести форму на этих соревнованиях, показать высокий результат. Боялись, были и объективные причины переживать.

По всем показателям видно, что Вероника не находится в своей лучшей форме. Сегодня, наверное, она бежала больше на характере. Все равно видно, что движения не те, которые она может показывать.

Но она проявила характер, боролась до конца, даже когда выигрывала 20 секунд, то все равно боролась на все деньги.

Думаю, и Наталья Непряева сегодня показала не самый лучший результат. И погода для нее очень тяжелая. Видно, что она сегодня терпела, ей было нелегко. Бежала и хрипела, как никогда.

На скиатлоне у нее такого не было. Мне кажется, сегодня обеим было очень тяжело», – сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».