Егор Сорин: «Степанова проявила характер, боролась до конца. Даже когда выигрывала 20 секунд, все равно боролась на все деньги»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Наталья Непряева Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Вероника Степанова пробежала гонку на характере, заявил тренер Егор Сорин

Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км на соревнованиях «Чемпионские высоты». Наталья Непряева завоевала серебро, уступив 24,6 секунды.

«Это не было неожиданностью, но после первых двух гонок начали закрадываться сомнения, что Вероника сможет обрести форму на этих соревнованиях, показать высокий результат. Боялись, были и объективные причины переживать.

По всем показателям видно, что Вероника не находится в своей лучшей форме. Сегодня, наверное, она бежала больше на характере. Все равно видно, что движения не те, которые она может показывать.

Но она проявила характер, боролась до конца, даже когда выигрывала 20 секунд, то все равно боролась на все деньги.

Думаю, и Наталья Непряева сегодня показала не самый лучший результат. И погода для нее очень тяжелая. Видно, что она сегодня терпела, ей было нелегко. Бежала и хрипела, как никогда.

На скиатлоне у нее такого не было. Мне кажется, сегодня обеим было очень тяжело», – сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

2 комментария

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Матвей Суицидин
Непряева, судя по всему, здесь не в лучшей форме. На скиатлоне выиграла по сути только на финише, в командном спринте не смогла даже приблизиться к Пантриной в финале. Видимо, готовится к ЧР или просто расслабилась
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закрыт по беспределу
Хотелось бы, чтоб к ЧР все подошли в лучшей форме.
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