Юрий Бородавко: «Большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к Играм-2026. Надеемся, спецоперация закончится, как это нам нужно, а санкции прекратятся»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вяльбе Олимпиада-2026 Политика Лыжи

Тренер лыжников Юрий Бородавко считает, что сборная России выступит на Олимпиаде-2026.

С февраля прошлого года российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Россияне пропускают чемпионат мира-2023 в Планице. 

– Как предполагаете, какие шансы, что на Олимпиаду 2026 года россиянам удастся поехать?

– Думаю, есть очень большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к зимним Играм. Надеемся, что все пройдет, спецоперация закончится, как это нам нужно, а все санкции прекратятся.

– А как к требованиям для нейтрального статуса относитесь?

– Это пока все домыслы. Ничего этого нет. Пока это просто предложения разных стран. Поэтому вообще бы эту тему не хотел обсуждать.

Елена Вяльбе выступает категорически против нейтрального флага и говорит, что если и возвращаться, то только под своим. Согласны?

– Теперь нет тех преград, которые лишали Россию флага и гимна на соревнованиях ранее. Поэтому статус-кво должен быть восстановлен. Российские спортсмены действительно должны быть с флагом и с гимном, – сказал Бородавко.

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23 комментария

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kwinto88
Так и будет, СВО закончится победой России, всякие хомячки разбегутся по Тайландам, а наши спортсмены вернутся на мировые соревнования!
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пернатый
ну что вы от него хотите? он про итог спецоперации иначе сказать не может. А если скажет, что нас никуда не пустят, то повторит кудахтание Губера. Хотя именно Губер ближе к реальности.
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Digger86
Ответ haymaker
а как именно это вам нужно? Кто-нибудь когда-нибудь сформулирует это?
Им нужно, чтобы она не заканчивалась. В этом истинная цель. Океания всегда воевала с Евразией
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Санитар-волк
С интересом жду, как эти инфузории-туфельки будут стадом переобуваться. Сейчас они надувают щёки, а завтра? Ведь это понты вспомнят, как зайдёт речь о том, кого куда-либо "допускать".
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maks44
Ответ haymaker
а как именно это вам нужно? Кто-нибудь когда-нибудь сформулирует это?
Что получится, то и объявят победой. Даже если выбьют полностью из Крыма и Донбасса. Скажут, что они Россию защитили, а иначе нас всех НАТО бы завоевало и убило.
+1
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Pikachu Pikachu
Повторюсь, военная победа приведет только к ужесточению санкций, а не их снятию.
+1
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Нетрезвый Взгляд*
Ответ Апполинарий Сарделькин
когда их вышвырнут из Крыма - скажут это и была цель. и приползут умолять пустить их на ОИ
Какие влажные мрии.
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-5
-5
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Ilya Kurepa
Что тренер , что его подопечный- никакой разницы , никакого понимания что на самом деле происходит .
+2
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Вечно в бане
Ответ haymaker
а как именно это вам нужно? Кто-нибудь когда-нибудь сформулирует это?
Кхе-кхе, очень правильный, своевременный вопрос. Видите ли, последние сотни лет Америка ведёт жестокую колониальную политику, до сих пор держит в рабстве Германию. В Европе забыли про традиционные ценности, и уже хотят сделать Бога гендерно-нейтральным, кхе-кхе. Россия всегда будет твёрдо отстаивать свои интересы, а попытки сломить нашу экономику оказались бесплодными. Специальная военная операция идёт четко по плану и все намеченные цели будут достигнуты.
+12
-4
+8
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polaris
Ответ Вечно в бане
«Спецоперация закончится, как это нам нужно». Даже если отбросить в сторону тот факт, что уже никто не может четко сформулировать, что именно нам нужно, откуда у всех этих людей в голове мысль «Это закончится, как нужно, и санкции прекратятся»? Окей, допустим закончилось, «как нужно», победили мы Украину, коллективный запад, нацистов, шайтанов, иблисов и родителей с номерами? С чего вдруг, после такого «закончится», кто-то санкции снимет?
Этой фразой явно понятно, что бородавка поддерживает воблу.
+7
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Bashibuzuck
Откуда инфа, что "большая вероятность"?🤨
+1
0
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Алекс Я
Ответ Consistency
Комментарий удален модератором
Откуда ты знаешь,что надо нормальным людям?ты рядом с ними даже не стоял.
0
-6
-6
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Сергей Чекрыжов
Если сво закончится как "вам это нужно", российские спортсмены точно никуда не будут допущены
+3
0
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Hardy
🤣🤣🤣
0
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Вечно в бане
«Спецоперация закончится, как это нам нужно».

Даже если отбросить в сторону тот факт, что уже никто не может четко сформулировать, что именно нам нужно, откуда у всех этих людей в голове мысль «Это закончится, как нужно, и санкции прекратятся»? Окей, допустим закончилось, «как нужно», победили мы Украину, коллективный запад, нацистов, шайтанов, иблисов и родителей с номерами? С чего вдруг, после такого «закончится», кто-то санкции снимет?
+12
0
+12
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Snag
Вот мы сейчас по комментариям и посмотрим кто за войну, а кто за советскую страну. Так, ЛГБТ-либералы и их сподвижники, шаг вперёд!
0
-5
-5
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papadok
Это нога у того, у кого надо нога.(c)
0
0
0
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Berbatov09
Вот именно, что вам. Оторванные от реальности и собственного народа.
+1
0
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Maxim Vasnechov
Как вам нужно? Это в смысле, на границы на конец 1991 года?
Тогда да, большая часть санкций прекратится.
+10
-3
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Апполинарий Сарделькин
Ответ haymaker
а как именно это вам нужно? Кто-нибудь когда-нибудь сформулирует это?
когда их вышвырнут из Крыма - скажут это и была цель. и приползут умолять пустить их на ОИ
+14
-5
+9
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Consistency
Комментарий удален модератором
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haymaker
а как именно это вам нужно? Кто-нибудь когда-нибудь сформулирует это?
+26
-1
+25
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Павел Мельников
Витиевато Бородавко заговорил. Но Бах все равно не оценит.
+3
0
+3
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Назар Игорь
Окончание войны не гарантирует снятие санкций.
+14
0
+14
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