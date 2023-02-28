Юрий Бородавко: «Большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к Играм-2026. Надеемся, спецоперация закончится, как это нам нужно, а санкции прекратятся»
Тренер лыжников Юрий Бородавко считает, что сборная России выступит на Олимпиаде-2026.
С февраля прошлого года российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Россияне пропускают чемпионат мира-2023 в Планице.
– Как предполагаете, какие шансы, что на Олимпиаду 2026 года россиянам удастся поехать?
– Думаю, есть очень большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к зимним Играм. Надеемся, что все пройдет, спецоперация закончится, как это нам нужно, а все санкции прекратятся.
– А как к требованиям для нейтрального статуса относитесь?
– Это пока все домыслы. Ничего этого нет. Пока это просто предложения разных стран. Поэтому вообще бы эту тему не хотел обсуждать.
– Елена Вяльбе выступает категорически против нейтрального флага и говорит, что если и возвращаться, то только под своим. Согласны?
– Теперь нет тех преград, которые лишали Россию флага и гимна на соревнованиях ранее. Поэтому статус-кво должен быть восстановлен. Российские спортсмены действительно должны быть с флагом и с гимном, – сказал Бородавко.
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Даже если отбросить в сторону тот факт, что уже никто не может четко сформулировать, что именно нам нужно, откуда у всех этих людей в голове мысль «Это закончится, как нужно, и санкции прекратятся»? Окей, допустим закончилось, «как нужно», победили мы Украину, коллективный запад, нацистов, шайтанов, иблисов и родителей с номерами? С чего вдруг, после такого «закончится», кто-то санкции снимет?
Тогда да, большая часть санкций прекратится.