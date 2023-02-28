Юрий Бородавко: «Большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к Играм-2026. Надеемся, спецоперация закончится, как это нам нужно, а санкции прекратятся»

Тренер лыжников считает, что сборная России выступит на Олимпиаде-2026.

С февраля прошлого года российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Россияне пропускают чемпионат мира-2023 в Планице.

– Как предполагаете, какие шансы, что на 2026 года россиянам удастся поехать?

– Думаю, есть очень большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к зимним Играм. Надеемся, что все пройдет, спецоперация закончится, как это нам нужно, а все санкции прекратятся.

– А как к требованиям для нейтрального статуса относитесь?

– Это пока все домыслы. Ничего этого нет. Пока это просто предложения разных стран. Поэтому вообще бы эту тему не хотел обсуждать.

– выступает категорически против нейтрального флага и говорит, что если и возвращаться, то только под своим. Согласны?

– Теперь нет тех преград, которые лишали Россию флага и гимна на соревнованиях ранее. Поэтому статус-кво должен быть восстановлен. Российские спортсмены действительно должны быть с флагом и с гимном, – сказал Бородавко.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят