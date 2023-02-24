Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин умер на 85-м году жизни
Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин умер 23 февраля на 85-м году жизни. Об этом сообщил главный тренер сборной ХМАО-Югры Сергей Крянин.
«Самохин умер 23 февраля, прощание состоится 25 февраля», – сказал Крянин.
Среди учеников Самохина – олимпийские чемпионы Владимир Смирнов, Алексей Прокуроров, Евгений Дементьев, призеры чемпионатов мира Сергей Крянин и Андрей Кириллов.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и тренер сборной России Юрий Бородавко выразили соболезнования в связи со смертью Самохина.
«Жалко как человека, безусловно. Возраст. Уходит эпоха. Это заслуженный человек, известный тренер не только в нашей стране, но и за пределами.
Леша Прокуроров с ним тренировался, Вовка Смирнов с ним какое-то время тренировался. Он точно внес свой вклад в историю лыжных гонок», – цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».
«Он один из великих тренеров, которые вложили очень многое в развитие лыжных гонок и воспитание спортсменов. На протяжении долгого времени он работал с молодежной командой, с лучшими молодыми спортсменами.
Через его руки прошли сильные спортсмены. Он один из ведущих наших тренеров, который оставил след в лыжном спорте. Большая утрата, очень жаль, что такие люди уходят.
Он интересовался до последних дней, у него была разработана собственная методика подготовки. Он делился ей с различными тренерами.
Он всегда пользовался уважением и популярностью среди спортсменов и тренеров. 85 лет – это возраст. Но уход таких людей, такие потери – всегда неожиданные», – сказал Бородавко «СЭ».
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