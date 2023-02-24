Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин умер на 85-м году жизни

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин умер 23 февраля на 85-м году жизни. Об этом сообщил главный тренер сборной ХМАО-Югры Сергей Крянин.

«Самохин умер 23 февраля, прощание состоится 25 февраля», – сказал Крянин.

Среди учеников Самохина – олимпийские чемпионы , , , призеры чемпионатов мира Сергей Крянин и Андрей Кириллов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и тренер сборной России Юрий Бородавко выразили соболезнования в связи со смертью Самохина.

«Жалко как человека, безусловно. Возраст. Уходит эпоха. Это заслуженный человек, известный тренер не только в нашей стране, но и за пределами.

Леша Прокуроров с ним тренировался, Вовка Смирнов с ним какое-то время тренировался. Он точно внес свой вклад в историю лыжных гонок», – цитирует Вяльбе « ».

«Он один из великих тренеров, которые вложили очень многое в развитие лыжных гонок и воспитание спортсменов. На протяжении долгого времени он работал с молодежной командой, с лучшими молодыми спортсменами.

Через его руки прошли сильные спортсмены. Он один из ведущих наших тренеров, который оставил след в лыжном спорте. Большая утрата, очень жаль, что такие люди уходят.

Он интересовался до последних дней, у него была разработана собственная методика подготовки. Он делился ей с различными тренерами.

Он всегда пользовался уважением и популярностью среди спортсменов и тренеров. 85 лет – это возраст. Но уход таких людей, такие потери – всегда неожиданные», – сказал Бородавко «СЭ».