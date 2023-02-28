Елена Вяльбе: «Приятно, что Степанова сегодня на первом месте. После неудач человеку нужны радость и счастье, чтобы вера в себя появилась»
Елена Вяльбе обрадовалась победе Вероники Степановой на «Чемпионских высотах».
Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км. Второй стала Наталья Непряева, третьей – Анастасия Кулешова.
«Это реально ее гонка. Мне кажется, что она гораздо легче, чем Наталья, и в такую погоду ей было полегче.
Мне приятно, что она сегодня на первом месте, потому что после неудач человеку нужны радость и счастье. Это самое лучшее, чтобы вера в себя появилась.
А вообще сегодня интересно. Много в десятке человек, которых мы там не ожидали. Перевозчикова, Заборская, но потерялась Смирнова сегодня. Тем и интересны соревнования, что каждый день есть какие-то сюрпризы.
Настю Кулешову знаю очень много лет. Мне было очень обидно, когда я из ее уст услышала, что она покидает спорт и хочет воспитывать ребенка.
Рада, что эта дурь у нее быстро прошла. Обидно, что это произошло только в олимпийский год. Сейчас у нее не хватает стабильности. Но сегодня она, конечно, порадовала», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Ника - умница и поздравляю с 🥇!
Очень порадовала и Настя Кулешова!