Елена Вяльбе: «Приятно, что Степанова сегодня на первом месте. После неудач человеку нужны радость и счастье, чтобы вера в себя появилась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Анастасия Кулешова (Седова) Наталья Непряева Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе обрадовалась победе Вероники Степановой на «Чемпионских высотах». 

Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км. Второй стала Наталья Непряева, третьей – Анастасия Кулешова

«Это реально ее гонка. Мне кажется, что она гораздо легче, чем Наталья, и в такую погоду ей было полегче.

Мне приятно, что она сегодня на первом месте, потому что после неудач человеку нужны радость и счастье. Это самое лучшее, чтобы вера в себя появилась.

А вообще сегодня интересно. Много в десятке человек, которых мы там не ожидали. Перевозчикова, Заборская, но потерялась Смирнова сегодня. Тем и интересны соревнования, что каждый день есть какие-то сюрпризы.

Настю Кулешову знаю очень много лет. Мне было очень обидно, когда я из ее уст услышала, что она покидает спорт и хочет воспитывать ребенка.

Рада, что эта дурь у нее быстро прошла. Обидно, что это произошло только в олимпийский год. Сейчас у нее не хватает стабильности. Но сегодня она, конечно, порадовала», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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Листок яблони
Человеку радость нужна, а Веронике - нет.
0
-3
-3
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Katerinapv
Спасибо, Елена Валерьевна!
Ника - умница и поздравляю с 🥇!
Очень порадовала и Настя Кулешова!
+2
-2
0
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