Елена Вяльбе: «Приятно, что Степанова сегодня на первом месте. После неудач человеку нужны радость и счастье, чтобы вера в себя появилась»

обрадовалась победе на «Чемпионских высотах».

Степанова выиграла коньковую «разделку» на 10 км. Второй стала , третьей – .

«Это реально ее гонка. Мне кажется, что она гораздо легче, чем Наталья, и в такую погоду ей было полегче.

Мне приятно, что она сегодня на первом месте, потому что после неудач человеку нужны радость и счастье. Это самое лучшее, чтобы вера в себя появилась.

А вообще сегодня интересно. Много в десятке человек, которых мы там не ожидали. Перевозчикова, Заборская, но потерялась Смирнова сегодня. Тем и интересны соревнования, что каждый день есть какие-то сюрпризы.

Настю Кулешову знаю очень много лет. Мне было очень обидно, когда я из ее уст услышала, что она покидает спорт и хочет воспитывать ребенка.

Рада, что эта дурь у нее быстро прошла. Обидно, что это произошло только в олимпийский год. Сейчас у нее не хватает стабильности. Но сегодня она, конечно, порадовала», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».