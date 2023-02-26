Елена Вяльбе: «Терпеть не могу, когда говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Егор Сорин Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Екатерина Смирнова Вероника Степанова Елизавета Пантрина (Бекишева) Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе подвела итоги командных спринтов на турнире в Малиновке.

Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина выиграли женскую гонку, Александр Большунов и Александр Терентьев – мужскую.

– Вас сегодня в спринтах что-то удивило? Непряева не выиграла.

Наталья Непряева сегодня бежала в спринтах одна? Терпеть не могу, когда люди говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда. Да, сегодня у женщин выиграла команда из Тюмени, но это было интересно, здорово. Тут нет роботов, все – люди.

– Это круто, когда побеждают не фавориты?

– Я бы не сказала, что эти девочки не были фаворитами. Катя Смирнова в хорошей форме, Лиза Пантрина – тоже. Случайных людей не было.

– Для вас все проходит без сюрпризов, если говорить по результатам?

– Наверное, кроме Вероники Степановой, которая выпала, без сюрпризов.

– В чем причина, того, что Вероника выпала?

– Мы с Егором Сориным общались на эту тему. Она слишком долго была на высоте, перебор. Сегодня ее видела, она сказала мне, что у нее и сопли появились. Может, уже было такое болезненное состояние.

– Юля Ступак вернулась. Насколько рады?

– Рада! Я вообще рада, когда спортсмены соревнуются. Для чего тогда еще тренироваться? Конечно, и практики нет в этом году, и осенью Ступак так насыщенно не тренировалась. Думаю, она со всеми своими трудностями справилась, переборола, и все будет хорошо, – сказала глава ФЛГР.

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5 комментариев

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дааа
Ответ Dinamik1
Хочется спросить у Вяльбе зачем допустила до лыж иноагента губера.Он везде трындит что вместе с Легковым будет работать на лыжных гонках.Неужели сдалась?
А еë никто и не спрашивает, это прерогатива матча назначать комментаторов
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Dinamik1
Хочется спросить у Вяльбе зачем допустила до лыж иноагента губера.Он везде трындит что вместе с Легковым будет работать на лыжных гонках.Неужели сдалась?
0
0
0
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Верю-не верю
Все правильно, ЕВ, не одна Степанова, ей еще Ступак помогла
+2
-1
+1
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imaxim
Ну да, и в Турине-2006 выиграли тоже наверно не Чепалова с Медведевой, а российская команда?) и в Сочи медаль не Легков всем выиграл))
+2
-2
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Andreir888
Нууу...Достаточно корректно про Веронику)) А эстафета классная была!
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