Елена Вяльбе: «Терпеть не могу, когда говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда»
Елена Вяльбе подвела итоги командных спринтов на турнире в Малиновке.
Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина выиграли женскую гонку, Александр Большунов и Александр Терентьев – мужскую.
– Вас сегодня в спринтах что-то удивило? Непряева не выиграла.
– Наталья Непряева сегодня бежала в спринтах одна? Терпеть не могу, когда люди говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда. Да, сегодня у женщин выиграла команда из Тюмени, но это было интересно, здорово. Тут нет роботов, все – люди.
– Это круто, когда побеждают не фавориты?
– Я бы не сказала, что эти девочки не были фаворитами. Катя Смирнова в хорошей форме, Лиза Пантрина – тоже. Случайных людей не было.
– Для вас все проходит без сюрпризов, если говорить по результатам?
– Наверное, кроме Вероники Степановой, которая выпала, без сюрпризов.
– В чем причина, того, что Вероника выпала?
– Мы с Егором Сориным общались на эту тему. Она слишком долго была на высоте, перебор. Сегодня ее видела, она сказала мне, что у нее и сопли появились. Может, уже было такое болезненное состояние.
– Юля Ступак вернулась. Насколько рады?
– Рада! Я вообще рада, когда спортсмены соревнуются. Для чего тогда еще тренироваться? Конечно, и практики нет в этом году, и осенью Ступак так насыщенно не тренировалась. Думаю, она со всеми своими трудностями справилась, переборола, и все будет хорошо, – сказала глава ФЛГР.
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