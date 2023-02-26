Елена Вяльбе: «Терпеть не могу, когда говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда»

подвела итоги командных спринтов на турнире в Малиновке.

и выиграли женскую гонку, Александр Большунов и Александр Терентьев – мужскую.

– Вас сегодня в спринтах что-то удивило? Непряева не выиграла.

– сегодня бежала в спринтах одна? Терпеть не могу, когда люди говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда. Да, сегодня у женщин выиграла команда из Тюмени, но это было интересно, здорово. Тут нет роботов, все – люди.

– Это круто, когда побеждают не фавориты?

– Я бы не сказала, что эти девочки не были фаворитами. Катя Смирнова в хорошей форме, Лиза Пантрина – тоже. Случайных людей не было.

– Для вас все проходит без сюрпризов, если говорить по результатам?

– Наверное, кроме , которая выпала, без сюрпризов.

– В чем причина, того, что Вероника выпала?

– Мы с Егором Сориным общались на эту тему. Она слишком долго была на высоте, перебор. Сегодня ее видела, она сказала мне, что у нее и сопли появились. Может, уже было такое болезненное состояние.

– Юля Ступак вернулась. Насколько рады?

– Рада! Я вообще рада, когда спортсмены соревнуются. Для чего тогда еще тренироваться? Конечно, и практики нет в этом году, и осенью Ступак так насыщенно не тренировалась. Думаю, она со всеми своими трудностями справилась, переборола, и все будет хорошо, – сказала глава ФЛГР.