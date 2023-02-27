Вероника Степанова: «Моя цель – обыграть Непряеву на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете «лыжных лет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Вероника Степанова хочет победить Наталью Непряеву на одном из главных лыжных стартов.

Сейчас обе олимпийские чемпионки участвуют во Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.

«Наталья Непряева – потрясающая лыжница, настоящий чемпион и пример в самых разных категориях, от техники до умения терпеть. Уверена, что именно она сейчас сильнейшая лыжница в мире.

Чтобы ее обыграть на главном старте, недостаточно просто отлично подготовиться, нужно рискнуть в подготовке. Для меня сейчас нет особой разницы – быть второй или двадцать второй.

Моя цель, мой стимул – обыграть Наталью на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете «лыжных лет».

В этот раз (на турнире «Чемпионские высоты» – Sports.ru) не получилось. Будем анализировать и думать, как сделать это реальностью дальше. А пока – улыбаемся на финише!» – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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5 комментариев

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selso99
Ответ Дмитрий Тясин
Вот если бы была гонка 5 км свободным стилем, то точно бы обыграла=)
Зеро шансов.
+3
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Дмитрий Тясин
Ответ Klen2005
Промахнулись с тренером мимо формы. Ни чего страшного на других соревнованиях попадут.
пусть лучше классику добавит в свой багаж. пока нет турниров лучше развиваться, глядишь и скиатлон получится добавить.
+1
0
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Klen2005
Промахнулись с тренером мимо формы. Ни чего страшного на других соревнованиях попадут.
+2
-2
0
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Волька-ибн-Алёша
смешная цель
+2
-2
0
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Дмитрий Тясин
Вот если бы была гонка 5 км свободным стилем, то точно бы обыграла=)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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