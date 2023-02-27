Вероника Степанова: «Моя цель – обыграть Непряеву на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете «лыжных лет»

Вероника Степанова хочет победить Наталью Непряеву на одном из главных лыжных стартов.

Сейчас обе олимпийские чемпионки участвуют во Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.

«Наталья Непряева – потрясающая лыжница, настоящий чемпион и пример в самых разных категориях, от техники до умения терпеть. Уверена, что именно она сейчас сильнейшая лыжница в мире.

Чтобы ее обыграть на главном старте, недостаточно просто отлично подготовиться, нужно рискнуть в подготовке. Для меня сейчас нет особой разницы – быть второй или двадцать второй.

Моя цель, мой стимул – обыграть Наталью на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете «лыжных лет».

В этот раз (на турнире «Чемпионские высоты» – Sports.ru) не получилось. Будем анализировать и думать, как сделать это реальностью дальше. А пока – улыбаемся на финише!» – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».