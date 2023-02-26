Артем Мальцев: «За чемпионатом мира не слежу, некогда. Норвежцы жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю»

Лыжник Артем Мальцев заявил, что не верит в «сожаления» норвежцев об отстранении россиян.

Сейчас в словенской Планице проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, россияне не допущены к участию.

«За чемпионатом мира не слежу, некогда. Ты приходишь с гонок, ложишься отдыхать. Вечером просто новости в социальных сетях смотришь, нарезки, протоколы листаешь. Нас там нет – норвежцы побеждают, ничего удивительного.

В личном общении жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю. Мне никто ничего не говорил. Я бегаю в России, у нас фантастическая конкуренция, прекрасно организованные соревнования.

Большунов сказал, что настоящий чемпионат мира здесь? Я с ним согласен. Здесь все сильнейшие», – сказал Мальцев.