Артем Мальцев: «За чемпионатом мира не слежу, некогда. Норвежцы жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю»
Лыжник Артем Мальцев заявил, что не верит в «сожаления» норвежцев об отстранении россиян.
Сейчас в словенской Планице проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, россияне не допущены к участию.
«За чемпионатом мира не слежу, некогда. Ты приходишь с гонок, ложишься отдыхать. Вечером просто новости в социальных сетях смотришь, нарезки, протоколы листаешь. Нас там нет – норвежцы побеждают, ничего удивительного.
В личном общении жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю. Мне никто ничего не говорил. Я бегаю в России, у нас фантастическая конкуренция, прекрасно организованные соревнования.
Большунов сказал, что настоящий чемпионат мира здесь? Я с ним согласен. Здесь все сильнейшие», – сказал Мальцев.
и хочу верить, что он стал наконец реально счастливым, хорошо бы навсегда тогда)))
https://i.ibb.co/kh48D1d/image.gif
Ты половину жизни провел в ненавистных Италиях, Австриях, Германиях, Франциях, Норвегиях и прочих.
Согласен, на хер все это, все настоящее тут.