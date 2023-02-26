Артем Мальцев: «За чемпионатом мира не слежу, некогда. Норвежцы жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Артем Мальцев Александр Большунов Лыжи

Лыжник Артем Мальцев заявил, что не верит в «сожаления» норвежцев об отстранении россиян.

Сейчас в словенской Планице проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, россияне не допущены к участию.

«За чемпионатом мира не слежу, некогда. Ты приходишь с гонок, ложишься отдыхать. Вечером просто новости в социальных сетях смотришь, нарезки, протоколы листаешь. Нас там нет – норвежцы побеждают, ничего удивительного.

В личном общении жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю. Мне никто ничего не говорил. Я бегаю в России, у нас фантастическая конкуренция, прекрасно организованные соревнования.

Большунов сказал, что настоящий чемпионат мира здесь? Я с ним согласен. Здесь все сильнейшие», – сказал Мальцев.

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13 комментариев

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Vasily Ivanov
Ответ baldik
Биатлонистам ловить нечего. А лыжники в топе. Причем в самом верхе.
Топовый там только Большунов. Ну и был Устюгов. Остальные ничем не лучше тех-же норвежцев , кроме Клебо...
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rocky12
Ответ ASH11
Так же можно сказать, что половину жизни он провел в российской глубинке, т.к ненавистные Австрии, Италии приходят со временем и только для сборников. Вот кого, так лыжников особо тут не попрекнешь.
Да, но почему то мне кажется, что он не был несчастлив, бегая там))))
и хочу верить, что он стал наконец реально счастливым, хорошо бы навсегда тогда)))
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baldik
Ответ OnlyDendy
А биатлонисты наоборот смотрят.
Биатлонистам ловить нечего. А лыжники в топе. Причем в самом верхе.
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Alestern
я тоже не особо верю, что норвежцы переживают из за отсутствия россиян... ведь так проще становиться якобы "чемпионами мира" :)..
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ASH11
Ответ rocky12
Просто бегай, чувак. Ты половину жизни провел в ненавистных Италиях, Австриях, Германиях, Франциях, Норвегиях и прочих. Согласен, на хер все это, все настоящее тут.
Так же можно сказать, что половину жизни он провел в российской глубинке, т.к ненавистные Австрии, Италии приходят со временем и только для сборников. Вот кого, так лыжников особо тут не попрекнешь.
+4
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+4
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Санитар-волк
Вот это "не особо верю" многое говорит о человеке. на самом деле. Вообще, конечно, открывшаяся рожа нашего спорта "впечатляет".
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OnlyDendy
А биатлонисты наоборот смотрят.
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Йенс Мустерманн
А вечно второй утверждает, что его кто-то из Планицы зовёт на ЧМ. Голоса в голове завелись после падения в красногорском спринте, что ли?
https://i.ibb.co/kh48D1d/image.gif
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Viktor Derkach
Чемпионат мира просто срывает маски с российских спортсменов и прочих причастных)). Им настолько все равно, что каждый день только об этом и говорят: и руководство, и пресса, и сами спортсмены. Особенно Большунов и Ступак.
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petr
Ответ Mira_shock
Кто же их так хитро троллит с этими интервью? Это не "голос биатлона" случайно? Мы же тут умрем со смеха до конца ЧМ.
Все просчитано до мулиметра -это такой психодрифт-типа нате вам клятые буржуины.
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rocky12
Просто бегай, чувак.
Ты половину жизни провел в ненавистных Италиях, Австриях, Германиях, Франциях, Норвегиях и прочих.
Согласен, на хер все это, все настоящее тут.
+4
-4
0
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Mira_shock
Кто же их так хитро троллит с этими интервью? Это не "голос биатлона" случайно? Мы же тут умрем со смеха до конца ЧМ.
+6
-4
+2
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СТАТИСТИКА 100
Шизофреники😂😂
+2
-4
-2
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