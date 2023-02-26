Большунов о том, готов ли он простить Баха, если тот извинится: «Там знаешь, сколько извиняться нужно? Сколько они уже грехов‑то наделали»
Александр Большунов рассказал, готов ли простить Томаса Баха.
В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
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– Если Томас Бах (глава МОК) у тебя попросит прощения, что ответишь?
– Там знаешь, сколько извиняться нужно, ха-ха? Сколько они уже грехов‑то наделали.
– Но примешь?
– Прощать нужно всех. Сами понимаете, нельзя постоянно жить в обидах. Так что это нормальная тема.
Даже того, кто неправильно поступает, можно простить, но если еще раз так сделает, то нет ему прощения, – сказал Большунов.
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