Большунов о том, готов ли он простить Баха, если тот извинится: «Там знаешь, сколько извиняться нужно? Сколько они уже грехов‑то наделали»

рассказал, готов ли простить Томаса Баха.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Российские лыжники пропускают чемпионат мира-2023 в Планице.

– Если Томас Бах (глава МОК) у тебя попросит прощения, что ответишь?

– Там знаешь, сколько извиняться нужно, ха-ха? Сколько они уже грехов‑то наделали.

– Но примешь?

– Прощать нужно всех. Сами понимаете, нельзя постоянно жить в обидах. Так что это нормальная тема.

Даже того, кто неправильно поступает, можно простить, но если еще раз так сделает, то нет ему прощения, – сказал Большунов.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят