Большунов о том, готов ли он простить Баха, если тот извинится: «Там знаешь, сколько извиняться нужно? Сколько они уже грехов‑то наделали»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Томас Бах Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал, готов ли простить Томаса Баха. 

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Российские лыжники пропускают чемпионат мира-2023 в Планице. 

– Если Томас Бах (глава МОК) у тебя попросит прощения, что ответишь?

– Там знаешь, сколько извиняться нужно, ха-ха? Сколько они уже грехов‑то наделали.

– Но примешь?

– Прощать нужно всех. Сами понимаете, нельзя постоянно жить в обидах. Так что это нормальная тема.

Даже того, кто неправильно поступает, можно простить, но если еще раз так сделает, то нет ему прощения, – сказал Большунов. 

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander2022
А сколько ты должен будешь извиняться за появление на шабаше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Ответ здоровяк
Ему только 26, а мышление как у совка 60-летнего
вот вот, вроде и по миру поездил, хоть и из деревни...чего тогда ждать от "глубинного народа"?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
за что он должен извиняться?🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Э... А за что бах должен просить прощения? Простите меня спортсмены поддерживающие нападение на Украину?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petr
Дети вяльбе -несут бред конкретный и ступак и он -зависть просто их сжирает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ответ Ярик01
Что-то он совсем дурачком в последних интервью выглядит. Когда молчал, было сильно лучше. Неслучайно Вяльбе журналистов отгоняла
Да ладно, можно вспомнить его встречу с Мякки, слезы и шантаж после марафона, наезды на Устюгова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Васильков
Ответ здоровяк
Ему только 26, а мышление как у совка 60-летнего
Как у ребёнка лет шести
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Васильков
Вот тут комментарий Лаврова подходит на все сто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rumov
Этот дебил и Баху зад вылежет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ему только 26, а мышление как у совка 60-летнего
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Главное последовательно. С такими взглядами надо срочно в депутаты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Что-то он совсем дурачком в последних интервью выглядит. Когда молчал, было сильно лучше. Неслучайно Вяльбе журналистов отгоняла
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Зачем задавать недалекому человеку провокационные вопросы. Он же эти вопросы всерьез воспринимает и серьезно пытается на них отвечать.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Большунов великодушный. Простит, но если Бах в Лужниках выступит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fbd
Бах: Прости, если тр****л
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
comewhatmay
В общем, Большунов готов простить, дело за малым.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
чемпион на диване
он такой наглый
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Magicbrain
Кто про что, а батюшка Большунов про грехи. Эдакий лыжный маэстро в рясе)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
Вот умора...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dpv
Ответ Vladzislav Zhurkevich
интересное понимание греховности...
Я думаю тут страх и деньги. Деньги только из одной теперь кормушки и он это понимает.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nnn4404
В русской спортиндусри по ходу одни персонажи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dpv
Спасибо что подсказал. Нет тебе Большунов никакого прощения никогда!!!
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin_ZV
у Баха - биполярочка, у Саши - псевдопатриотизм. неизвестно, что хуже
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Логинов
Вся новость–сплошный анекдот
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladzislav Zhurkevich
интересное понимание греховности...
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий