Юлия Ступак: «Казакевич и Резцова могли бы составить в лыжах хорошую конкуренцию на дистанции. Думаю, это топ-10»

назвала биатлонисток, которые могли бы добиться успеха в лыжных гонках.

«Если бы не ушла в декрет, то составила бы хорошую конкуренцию на дистанции, еще . Но я никого не боюсь, только себя иногда, ха-ха.

Думаю, это будет топ‑10. Ни в коем случае никого не хочу обидеть, просто это разные виды спорта. То время, которое они отдают стрельбе – мы в это время больше готовимся на лыжах, это нормально.

Мне было бы интересно просто попробовать пробежать гонку в биатлоне в лайтовом формате, не чемпионат России, а просто пострелять.

Для фана, почему нет? Как спорт для себя не рассматриваю», – сказала Ступак в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».