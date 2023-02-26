Юлия Ступак: «Казакевич и Резцова могли бы составить в лыжах хорошую конкуренцию на дистанции. Думаю, это топ-10»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кристина Резцова Юлия Ступак (Белорукова) Ирина Казакевич Лыжи

Юлия Ступак назвала биатлонисток, которые могли бы добиться успеха в лыжных гонках. 

«Если бы Кристина Резцова не ушла в декрет, то составила бы хорошую конкуренцию на дистанции, еще Ирина Казакевич. Но я никого не боюсь, только себя иногда, ха-ха.

Думаю, это будет топ‑10. Ни в коем случае никого не хочу обидеть, просто это разные виды спорта. То время, которое они отдают стрельбе – мы в это время больше готовимся на лыжах, это нормально.

Мне было бы интересно просто попробовать пробежать гонку в биатлоне в лайтовом формате, не чемпионат России, а просто пострелять.

Для фана, почему нет? Как спорт для себя не рассматриваю», – сказала Ступак в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 

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3 комментария

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Погладь быка
Вот чем Антон лучше, профессиональнее, умнее Вяльбе.

Антон: Смотрел гонки на Кубке и чемпионате мира. Старался смотреть все. (Антон смотрит на выступления соперников, изучает их, учится у них).

Вяльбе: Елена Вяльбе: в Малиновке гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я даже не знаю, кто там стал новым чемпионом
0
-3
-3
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Daniyar8
Сегодня в лыжах у них командный спринт был. Интересно было бы посмотреть там биатлонисток. Казакевич-Каплина, думаю там не потерялись бы.
+7
0
+7
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Погладь быка
Получается Динара и тем более Анна, неоднократно уделывавшие их скоростями на КМ и не только, это топ-3? Тем более Резцова без природного допинга, и без иглоукалывания замедлится.
+2
-9
-7
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