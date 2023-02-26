Юлия Ступак: «Казакевич и Резцова могли бы составить в лыжах хорошую конкуренцию на дистанции. Думаю, это топ-10»
Юлия Ступак назвала биатлонисток, которые могли бы добиться успеха в лыжных гонках.
«Если бы Кристина Резцова не ушла в декрет, то составила бы хорошую конкуренцию на дистанции, еще Ирина Казакевич. Но я никого не боюсь, только себя иногда, ха-ха.
Думаю, это будет топ‑10. Ни в коем случае никого не хочу обидеть, просто это разные виды спорта. То время, которое они отдают стрельбе – мы в это время больше готовимся на лыжах, это нормально.
Мне было бы интересно просто попробовать пробежать гонку в биатлоне в лайтовом формате, не чемпионат России, а просто пострелять.
Для фана, почему нет? Как спорт для себя не рассматриваю», – сказала Ступак в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Антон: Смотрел гонки на Кубке и чемпионате мира. Старался смотреть все. (Антон смотрит на выступления соперников, изучает их, учится у них).
Вяльбе: Елена Вяльбе: в Малиновке гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я даже не знаю, кто там стал новым чемпионом