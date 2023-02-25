Юрий Бородавко: «Был удивлен, что Клэбо не выиграл скиатлон — это говорит о силе Крюгера и его амбициях»

Теги лыжные гонки чемпионат мира Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Александр Большунов Лыжи

Тренер Юрий Бородавко считает, что Крюгер победил на ЧМ в стиле Большунова.

24 февраля норвежец выиграл золото в скиатлоне, опередив соотечественника Йоханнеса Клэбо

«Не смотрю чемпионат мира, гонку не видел. Был удивлен, что Клэбо не выиграл — это говорит о силе Крюгера и его амбициях.

Мне приятно, что в норвежской команде нет какого-то договорняка и спортсмены выходят биться за место под солнцем. Трудно сказать, о чем Клэбо думал, об этом может сказать только он. Но по тем отрывкам, которые я смотрел, было видно, что Крюгер не оставил никому шансов.

Выиграл ли Крюгер в стиле Большунова? Да. Когда есть силы, то спортсмен бежит и ни на кого не оглядывается.

Хотел бы посмотреть на их противостояние? Я уже много раз говорил, что от этого разъединения мы все только проигрываем. Надеюсь, руководители мировых лыжных гонок и мирового спорта это поймут», — сказал Бородавко. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иг1171
Договорняки только у вас в головах.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artpal
Да мы уже поняли, что удивлён. Ещё по вчерашнему: "У них выиграл Клэбо, у нас - Большунов"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий