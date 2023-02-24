Бородавко о ЧМ в Планице: «У нас идет альтернативный чемпионат. Большунов выиграл здесь, Клэбо выиграл там. От этого разъединения проигрывают абсолютно все»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира в Планице.
Сегодня Клэбо стал серебряным призером в скиатлоне.
Сборная России отстранена от международных стартов под эгидой FIS. Сейчас российские лыжники выступают на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.
«Клэбо догнал Большунова по количеству медалей на ЧМ – это свершившийся факт. Глупо это отрицать.
У меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я воспринимаю это как свершившийся факт. Сослагательное наклонение здесь – это неправильно. Идет чемпионат мира, хоть и не участвуют наши спортсмены.
Но принижать звание чемпиона мира никто не будет. Никто не скажет, что Клэбо – чемпион мира и в скобочках «без российских спортсменов». Можно было видеть все только в очной борьбе.
У нас идет альтернативный чемпионат: Александр выиграл здесь, Йоханнес выиграл там и не более. От этого разъединения проигрывают абсолютно все», – сказал Бородавко.
«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят
Как в боксе чемпионы мира по различным версиям: IBF, WBC, WBA, WBO и т.п. ))
Ну или тогда: здесь выиграл Устюгов, а там Клебо