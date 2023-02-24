Бородавко о ЧМ в Планице: «У нас идет альтернативный чемпионат. Большунов выиграл здесь, Клэбо выиграл там. От этого разъединения проигрывают абсолютно все»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира в Планице. 

Сегодня Клэбо стал серебряным призером в скиатлоне.

Сборная России отстранена от международных стартов под эгидой FIS. Сейчас российские лыжники выступают на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке. 

«Клэбо догнал Большунова по количеству медалей на ЧМ – это свершившийся факт. Глупо это отрицать.

У меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я воспринимаю это как свершившийся факт. Сослагательное наклонение здесь – это неправильно. Идет чемпионат мира, хоть и не участвуют наши спортсмены.

Но принижать звание чемпиона мира никто не будет. Никто не скажет, что Клэбо – чемпион мира и в скобочках «без российских спортсменов». Можно было видеть все только в очной борьбе.

У нас идет альтернативный чемпионат: Александр выиграл здесь, Йоханнес выиграл там и не более. От этого разъединения проигрывают абсолютно все», – сказал Бородавко. 

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

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9 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ иг1171
Зато у Клэбо нет медали ЧВ
И никогда он не выиграет марафон в Дёмино, что является вершиной для любого профессионального лыжника.
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Йенс Мустерманн
Ответ Konstantin Zagainov
Судя по темпу гонок, обе сегоденшние тройки призёров рубились бы за пьедестал, соедини их на трассе. Второй или третий, а может и первый - сие нынче никому неведомо.
Судя по рельефу и сложным погодным условиям в Планице, то победительница малиновского детского утренника в лучшем случае прикатила бы вровень с Поромаа.
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-5
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иг1171
Зато у Клэбо нет медали ЧВ
+2
0
+2
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ASH11
Норвежцы ничего не теряют. Был бы Большунов на ЧМ, Крюгеру наверняка пришлось бы облизываться на золотую медаль, а так он наконец чемпион мира. Ну, и для Клэбо такой результат был бы очередной занозой в известном месте.
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+1
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Konstantin Zagainov
Ответ Йенс Мустерманн
Зато теперь можно сказать, что вечно второй является альтернативным чемпионом мира. Как в боксе чемпионы мира по различным версиям: IBF, WBC, WBA, WBO и т.п. ))
Судя по темпу гонок, обе сегоденшние тройки призёров рубились бы за пьедестал, соедини их на трассе. Второй или третий, а может и первый - сие нынче никому неведомо.
0
0
0
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Йенс Мустерманн
Зато теперь можно сказать, что вечно второй является альтернативным чемпионом мира.
Как в боксе чемпионы мира по различным версиям: IBF, WBC, WBA, WBO и т.п. ))
+1
-8
-7
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Velirpa
типа Большунов - альтернативный captain Russia в альтернативной Вселенной или чем он?
+2
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artpal
Там выиграл Крюгер
Ну или тогда: здесь выиграл Устюгов, а там Клебо
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Ksenia RN
Йоханнес там НЕ выиграл.
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