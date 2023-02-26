Александр Большунов: «За рубежом есть те, кто нас поддерживает и ждет возвращения. А спортсменам какой смысл нам писать? Им без нас попроще»

рассказал, продолжают ли иностранные лыжники общаться с россиянами.

– Кто‑то из иностранцев писал, что вас и вообще русских лыжников не хватает?

– Есть один человек, который там работает, там находится и который всегда поддерживает меня и нас.

Лучше не говорить об этих людях. Но есть те, кто поддерживают и ждут нашего возвращения.

– А спортсмены пишут?

– Зачем спортсмены будут писать, какой им смысл? Нас нет, и им попроще без нас. А когда мы будем, им будет сложнее попадать в топ‑3.

– Норвежские журналисты жалеют, что нет русских. И они говорят, что спортсмены тоже жалеют, но не могут сказать это напрямую.

– Так и есть. Это правильная позиция. Все могут говорить, но за этим обращением же будет наказание (если иностранцы поддержат русских).

Мы все понимаем, нет смысла на кого‑то обижаться, – сказал Большунов.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят