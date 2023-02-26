Екатерина Смирнова: «Верила в Пантрину, но не так сильно, она перевыполнила план. Мы настраивались на победу, но не говорили об этом вслух»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Екатерина Смирнова Елизавета Пантрина (Бекишева) Чемпионские высоты Лыжи

Лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина прокомментировали победу в командном спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«У меня был план выходить со старта и идти свою гонку. Думаю, что он не совсем удался, так как идти первым на первых кругах не совсем правильно, пыталась делать отрыв. Я верила в Лизу, но не так сильно, она перевыполнила план. Мы настраивались на победу, но не говорили об этом вслух», – сказала Смирнова.

«Знала, что Непряева может меня догнать. У меня был адреналин со старта. Очень удивлена результатом, не думала, что так будет», – добавила Пантрина.

– Была задача просто со старта выходить и работать в своем темпе. Понимала, что по спуску будут накатывать. На стадионе очень сильный ветер в одну сторону, поэтому первому идти тяжелее. Болельщики очень поддерживали, это очень непривычно. На первом круге даже испугалась, все кричали.

– В Сыктывкаре на прошлом чемпионате России вы говорили, что против Непряевой практически невозможно бороться. Сегодня вы сделали все, чтобы ее обыграть.

– Была задача как можно дальше уехать от ее напарницы, привезти Елизавете как можно больше преимущества. Конечно, обыграть Непряеву – это событие, но все реально, все возможно. Тренируемся долго и упорно, чтобы быть всегда первыми. Просто иногда непонятна бывает ее тактика на гонках. Вчера мне казалось, что она будет в отрыв уходить, а она в кошки‑мышки играла, – отметила Смирнова.

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