Екатерина Смирнова: «Верила в Пантрину, но не так сильно, она перевыполнила план. Мы настраивались на победу, но не говорили об этом вслух»

Лыжницы Екатерина Смирнова и прокомментировали победу в командном спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«У меня был план выходить со старта и идти свою гонку. Думаю, что он не совсем удался, так как идти первым на первых кругах не совсем правильно, пыталась делать отрыв. Я верила в Лизу, но не так сильно, она перевыполнила план. Мы настраивались на победу, но не говорили об этом вслух», – сказала Смирнова.

«Знала, что может меня догнать. У меня был адреналин со старта. Очень удивлена результатом, не думала, что так будет», – добавила Пантрина.

– Была задача просто со старта выходить и работать в своем темпе. Понимала, что по спуску будут накатывать. На стадионе очень сильный ветер в одну сторону, поэтому первому идти тяжелее. Болельщики очень поддерживали, это очень непривычно. На первом круге даже испугалась, все кричали.

– В Сыктывкаре на прошлом чемпионате России вы говорили, что против Непряевой практически невозможно бороться. Сегодня вы сделали все, чтобы ее обыграть.

– Была задача как можно дальше уехать от ее напарницы, привезти Елизавете как можно больше преимущества. Конечно, обыграть Непряеву – это событие, но все реально, все возможно. Тренируемся долго и упорно, чтобы быть всегда первыми. Просто иногда непонятна бывает ее тактика на гонках. Вчера мне казалось, что она будет в отрыв уходить, а она в кошки‑мышки играла, – отметила Смирнова.