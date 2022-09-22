Вяльбе о словах генсекретаря FIS про допуск сборной России: «Это хороший знак. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе FIG Мишель Вион Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила информацию о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Да, безусловно, это (заявление Виона – Sports.ru) хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо.

Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем», – сказала Вяльбе.

Генсекретарь Международной федерации лыж: «Зарождается идея открыть двери для России и Беларуси – речь о Кубке мира»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные