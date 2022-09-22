Вяльбе о словах генсекретаря FIS про допуск сборной России: «Это хороший знак. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила информацию о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Да, безусловно, это (заявление Виона – Sports.ru) хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо.

Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем», – сказала Вяльбе.

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