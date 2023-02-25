Наталья Непряева: «Был план и на классике сделать отрыв, и на коньке. Но девочки показали, что и они тоже неплохо готовы, и пришлось работать до финиша вместе»

Лыжница поделилась эмоциями после победы в Малиновке.

Непряева выиграла скиатлон на турнире «Чемпионские высоты».

«Скорость Истоминой? Это не было неожиданно, я знала, что Маша очень хорошо готова, потому что мы вместе провели сбор в Сочи, видела ее состояние, видела, как она работала. Но, если честно, думала, что сегодня будет полегче, как-то очень тяжело. Спринт мне дался полегче все-таки.

Каких у меня только сегодня планов не было! Был план и на классике сделать отрыв, и на коньке. Но девочки показали, что и они тоже очень неплохо готовы, и пришлось работать до финиша вместе.

Группа тоже меня устраивала. На коньковой части я поняла, что мне одной работать тяжело и старалась держаться за спиной за кем-то из лидеров. Мне так было полегче.

Лыжи работали отлично, думаю, это было видно на спусках. Тут нельзя говорить, что тут только в лыжах дело. Важно, кто как проходит спуски, но лыжи и правда шикарно работали уже вторую гонку подряд», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».