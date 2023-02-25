Анастасия Кулешова: «Непряева досягаема. Мы все люди, не роботы, у кого‑то в один день бывает плохое самочувствие, а у кого‑то наоборот»

Лыжница Анастасия Кулешова не считает Наталью Непряеву недосягаемой.

Сегодня Непряева выиграла скиатлон на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, Кулешова заняла третье место.

– Я, как профессиональный спортсмен, хочу всегда побеждать. Реально оцениваю свои силы, сейчас рада такому результату. Основная цель была попасть в топ‑3, хоть и хочется всегда стремиться к победе. Для меня это первая гонка на «Чемпионских высотах», хотелось посмотреть свое состояние, тело, самочувствие и получить мотивацию на следующие гонки.

– Непряева пока недосягаема?

– Практически по всей дистанции шли вместе в группе, конечно, она досягаема. Мы все люди, не роботы, у кого‑то в один день бывает плохое самочувствие, а у кого‑то наоборот.

– В борьбе с обладательницей Кубка мира проиграли совсем немного, то есть ваше состояние подходит к пику?

– У нас в России сейчас очень достойный уровень. Многие девушки по ходу дистанции идут все вместе, без разрывов. Если бы мы сейчас были на мировых соревнованиях, то там была бы другая картина, так как в борьбе подстраиваешься под соперника индивидуально.

– Сегодня подстраивались или бежали от себя?

– В масс‑старте всегда подстраиваешься под соперника. Это зависит не только от физического состояния, но и от тактики. Приходится продумывать маневры, это нормальная практика для масс‑стартов.

– Был момент, когда не хватало сил?

– Лично у меня нет, я шла ровно и не было такого, что меня «обрубало», так что довольна тем, что имею сейчас, – сказала Кулешова.