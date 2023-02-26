Александр Большунов: «Сегодня была сложная гонка и самочувствие. Рад, что выбрали правильную тактику и я побежал второй этап»

Лыжники Александр Терентьев и прокомментировали свою победу в командном спринте на «Чемпионских высотах».

«На последнем подъеме я просто работал на максимум. Сегодня самочувствие не такое хорошее, как на спринте.

Спасибо большое Александру, что он показал еще раз, насколько он силен. Поэтому спрашивайте у него, как гонка», – сказал Терентьев.

«Сегодня была реально сложная гонка и сложное самочувствие. Партнеры по команде, я так понял, хорошо были готовы, были серьезно настроены.

Была очень интригующая гонка: сначала одни впереди, потом другие, но последний этап расставил все по местам.

Я рад, что мы вместе с Александром и с тренером выбрали правильную тактику – расставили так по этапам, что сегодня я побежал второй этап. И вот победа – это главное», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Терентьев и Большунов победили в командном спринте, Якимушкин и Мальцев – 2-е, Порошкин и Семиков – 3-и