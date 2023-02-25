Александр Легков: «Присутствие россиян в спринте на ЧМ ничего бы не изменило – Клэбо все равно бы выиграл»

оценил выступления лыжников на чемпионате мира в Планице.

«В спринте Клэбо был абсолютным фаворитом и свой класс доказал. Хотя в нынешнем сезоне два спортсмена – француз и итальянец его обыгрывали. Но здесь чудес не произошло, человек с таким высочайшим уровнем подготовки никому не позволил выиграть. Хотя конкуренция у него не такая большая.

Присутствие россиян именно в спринтерской гонке ничего бы не изменило – все равно бы выиграл.

В скиатлоне очень силен был с учетом тяжелой трассы и тяжелой спусковой части. Он ведь и в Давосе на «пятнашке» около 30 секунд всем привез, а здесь показал класс на 30 км.

молодец, прекрасно отработал гонку, но норвежцы не привозят на чемпионат мира спортсменов, которые не готовы бороться за высокие места.

А Клэбо меня просто поразил своим прохождением спусков. Когда спортсмены едут на этот тяжелый спуск, все напрягаются, а он, наоборот, расслабляется. Йоханнес повороты проходит на расслабленных ногах. Ну, у меня лично такое ощущение. А саму гонку Клэбо прошел в стиле – то отпускал соперников, то догонял.

Он легко догонял, но в скиатлоне по дистанционной скорости очень силен был Крюгер. Симен практически все подъемы шел под каждый шаг, а на горный переходил только потому, что трасса была достаточно мягкая. Красивые, точные, мощные, направленные движения», – сказал Легков.