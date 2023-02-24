Крюгер о победе в скиатлоне: «Мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что у меня хорошие шансы сегодня – в сложных условиях и на непростой трассе»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Шюр Рете Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Лыжи

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира-2023 в Планице.

Это первая золотая медаль ЧМ в карьере Крюгера. Второе место занял Йоханнес Клэбо, третье – Шюр Рете.

«Я мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что у меня хорошие шансы сегодня, в сложных условиях и на непростой трассе.

Я видел, что есть отрыв, поэтому нужно было просто идти, не оглядываться назад и надеяться, что этого будет достаточно.

После смены лыж было нелегко, но когда появился отрыв, я понял, что победить возможно», – сказал Крюгер. 

⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Крюгер победил в скиатлоне, Клэбо – 2-й, Рете – 3-й

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8 комментариев

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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
В разделке ещё одно скорее всего возьмёт, а потом в эстафете третье.
Даже у Крюгера появилось дистанционное золото.
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Йенс Мустерманн
В разделке ещё одно скорее всего возьмёт, а потом в эстафете третье.
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Hiyaa
Болел за Симена, как за своего.
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закрыт по беспределу
Саймон без золота это был непорядок канеш.
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SIMONA
Да и без явного фаворита. Но рада за Крюгера, утер нос зазнайке, отстоял честь дистанционной группы Норвегии.
0
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Кавабунга Шреддоголовый
И этот отрыв ты сам себе создавал всю вторую половину. Ведь можешь же работать на себя. Красавец Фредди!!!
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Глеб Вихрев
Скромно идостойно -Мужик!!
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gerr_max
Сёма спас мировые лыжи от зверя!
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-2
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