Крюгер о победе в скиатлоне: «Мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что у меня хорошие шансы сегодня – в сложных условиях и на непростой трассе»
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира-2023 в Планице.
Это первая золотая медаль ЧМ в карьере Крюгера. Второе место занял Йоханнес Клэбо, третье – Шюр Рете.
«Я мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что у меня хорошие шансы сегодня, в сложных условиях и на непростой трассе.
Я видел, что есть отрыв, поэтому нужно было просто идти, не оглядываться назад и надеяться, что этого будет достаточно.
После смены лыж было нелегко, но когда появился отрыв, я понял, что победить возможно», – сказал Крюгер.
⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Крюгер победил в скиатлоне, Клэбо – 2-й, Рете – 3-й
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