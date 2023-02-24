Крюгер о победе в скиатлоне: «Мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что у меня хорошие шансы сегодня – в сложных условиях и на непростой трассе»

Норвежский лыжник прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира-2023 в Планице.

Это первая золотая медаль ЧМ в карьере Крюгера. Второе место занял , третье – .

«Я мечтал об этом, мне не хватало этого золота. Знал, что у меня хорошие шансы сегодня, в сложных условиях и на непростой трассе.

Я видел, что есть отрыв, поэтому нужно было просто идти, не оглядываться назад и надеяться, что этого будет достаточно.

После смены лыж было нелегко, но когда появился отрыв, я понял, что победить возможно», – сказал Крюгер.

⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Крюгер победил в скиатлоне, Клэбо – 2-й, Рете – 3-й