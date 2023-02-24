Александр Легков: «Когда пройдет 20 лет, никто не вспомнит, что россияне не бежали на ЧМ. А у Клэбо будет много медалей, все они будут ценными – от этого печально»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков поделился мнением о выступлении норвежского лыжника на чемпионате мира-2023 в Планице.

Российские лыжники не выступают на чемпионате мира, так как отстранены от международных соревнований под эгидой FIS.

«Когда пройдет 20 лет, то, к сожалению, никто не вспомнит, что россияне не бежали. А у Клэбо будет много медалей, все они будут ценными – от этого печально.

Но так или иначе, в спринте Клэбо почти нет равных. Он заслуженно выиграл спринт. Только дважды на чемпионате мира его в спринте обошли итальянец и француз.

Поэтому тут даже если бы бежали наши ребята, то Клэбо все равно в спринте был бы фаворитом», – сказал Легков.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят