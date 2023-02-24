Александр Легков: «Когда пройдет 20 лет, никто не вспомнит, что россияне не бежали на ЧМ. А у Клэбо будет много медалей, все они будут ценными – от этого печально»

Теги лыжные гонки чемпионат мира Александр Легков сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков поделился мнением о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира-2023 в Планице.

Российские лыжники не выступают на чемпионате мира, так как отстранены от международных соревнований под эгидой FIS. 

«Когда пройдет 20 лет, то, к сожалению, никто не вспомнит, что россияне не бежали. А у Клэбо будет много медалей, все они будут ценными – от этого печально.

Но так или иначе, в спринте Клэбо почти нет равных. Он заслуженно выиграл спринт. Только дважды на чемпионате мира его в спринте обошли итальянец и француз.

Поэтому тут даже если бы бежали наши ребята, то Клэбо все равно в спринте был бы фаворитом», – сказал Легков. 

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7 комментариев

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keylargo
Ответ Hardy
через 20 лет думаю никому не будет дела до каких-то там лыжников, мир катится в пропасть)
Этот мир будут вспоминать как эпоху деградации. Бройлеры на гормонах роста или астматики - один хрен, все в одной куче. Чистых конечно тоже смешают, их уже сейчас мешают, но мы-то помним....
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Hardy
через 20 лет думаю никому не будет дела до каких-то там лыжников, мир катится в пропасть)
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Mira_shock
Ответ ASH11
Вообще в 2017 году Пеллегрино с Устюговым обходили Клэбо. Что за мифический француз?
Да и где там дважды?
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Ksenia RN
Вообще, Легков - оптимист, конечно) Через 20 лет медальки считать собрался... Судя по тому, как активно западники тушат костёр бензином, через 20 лет, вероятно, никаких лыжных протоколов днём с огнём не найдёшь.
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Velirpa
омг, адекватное мнение подъехало, откуда не ждали, трэш
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ASH11
Вообще в 2017 году Пеллегрино с Устюговым обходили Клэбо. Что за мифический француз?
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Ksenia RN
Ну, вот, как минимум один обидчивый плакальщик у нас ещё есть, Екатерина))) будет довольна.
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