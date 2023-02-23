Наталья Непряева: «Все получилось, самочувствием довольна. Очень рада, что Ступак наконец-то вернулась и смогла заехать второй»

прокомментировала свою победу в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты».

«Все получилось. Самочувствие... Не скажу, что чем-то недовольна. Все сработало хорошо. И сами лыжи тоже, спасибо сервису огромное.

Просто хочу, чтобы вы сняли лыжи, на которых я работаю. Они прошли огонь и воду, бегала на них еще в Пекине. Тут и у меня, и у Спицова медаль. Эту пару, наверное, надо будет в музей куда-нибудь отдать, если он будет, конечно.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, чувствуется огромная атмосфера. Рада, что нас наконец-то видят не только зрители, которые приходят на стадион, но и телезрители. Спасибо вам огромное!

Чувствовала, что Юля меня накатывает после подъема. Очень рада, что наконец-то она вернулась и сегодня смогла заехать второй.

Планирую бежать все гонки. Надеюсь, что ничего такого не случится, и вы увидите меня на каждом старте», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

– Сильно соскучились по такой конкуренции с Юлией?

– Сегодня Юля, действительно, очень хорошо пробежала. Я рада, что она вернулась на тот уровень, на котором она должна быть. Конечно, она еще будет разгоняться и это не последняя гонка, где мы с ней зарубимся.

– Как сейчас ваша физическая форма? Уже разогнались?

– Ну, вообще да. Бегу, как могу, ха-ха, – сказала Непряева.