Клэбо опередил Большунова по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо опередил россиянина Александра Большунова по количеству медалей чемпионатов мира. 

Сегодня Клэбо стал серебряным призером скиатлона на ЧМ-2023 в Планице. Всего у норвежца теперь 9 медалей (7 золотых наград, 1 серебро и 1 бронза). 

На счету Большунова 8 наград ЧМ – 1 золотая медаль, 6 серебряных и 1 бронзовая. 

В чемпионате мира-2023 российские лыжники не участвуют, так как отстранены от международных соревнований под эгидой FIS. 

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге

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29 комментариев

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Андрей Каханков
Ответ Йенс Мустерманн
10 медалей: 8 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая.
1-серебряная в серьезных личных гонках.
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Bleffinho
Ответ PolarBear
А как они могут по собственному желанию не приезжать, когда шел чемпионат мира во времена СССР, а в это время игры в НХЛ решающие были .
приостановить матчи на время чм не проблема
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Xell
Ответ Dmona1
Зачем это всё писать и наших злить... Пускай дальше а своём мире без лучших выгребают Титулы. Какие чемпионы-такие титулы!
Через 50лет люди забудут все. А титулы остаются в Википедии навсегда и ваши дети забудут как они завоевывались)))
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PolarBear
Ответ Bleffinho
одно дело, когда по собственному желанию не приезжают. Это как расписаться в поражении. Другое дело когда не пускают на соревнования
А как они могут по собственному желанию не приезжать, когда шел чемпионат мира во времена СССР, а в это время игры в НХЛ решающие были .
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Xell
Ответ irina1980
К чему такое сравнение,если Большунов не учавствует в соревнованиях? А через год разница будет еще больше.
А если б учавствовал вместо 1золота за карьеру резко б 10стало? Что за псевдопатриотическая чушь)))
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gerr_max
Ответ Сергей Орлов
Лучший лыжник в мире.
Кто?
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Bleffinho
Ответ PolarBear
Абсолютно согласен . Но..........в хоккее тоже так часто было
одно дело, когда по собственному желанию не приезжают. Это как расписаться в поражении. Другое дело когда не пускают на соревнования
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Сергей Орлов
Лучший лыжник в мире.
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IrbIS
Ответ gerr_max
Комментарий удален модератором
https://ibb.co/KV8PzMJ
(ツ)
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чемпион на диване
Из-за истерички 1 золотой лишился
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SIMONA
Ответ Йенс Мустерманн
10 медалей: 8 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая.
Не злорадствуй! Вторая волна тебя накроет
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gerr_max
Ответ IrbIS
ищи других кумиров, zаша - залег на дно в малиновке до конца карьеры одним из критериев допуска наверняка будет непричастность к военным структурам, даже если его грустную рожу на z-nation не воспримут за активную поддержку боевых действий...
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Genry
Ответ irina1980
К чему такое сравнение,если Большунов не учавствует в соревнованиях? А через год разница будет еще больше.
Ваши ожидания,ваши проблемы.
+3
-3
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gerr_max
Ответ Velirpa
1 личка у Митингунова, какой крутой лыжник.
0 золотых у Йоханны. Крутой лыжник.
+3
0
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IrbIS
Ответ gerr_max
Смешной ты)
ищи других кумиров,
zаша - залег на дно в малиновке до конца карьеры
одним из критериев допуска наверняка будет непричастность к военным структурам,
даже если его грустную рожу на z-nation не воспримут за активную поддержку боевых действий...
+1
-2
-1
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petr
Ответ gerr_max
А чего не сто мульёнов?
Комментарий удален модератором
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PolarBear
Ответ Bleffinho
Почему они до сих пор называют это чемпионатом мира, если не весь мир в нём участвует? теперь это просто местные международные соревнования, как у нас с Беларусью
Абсолютно согласен . Но..........в хоккее тоже так часто было
+1
-4
-3
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gerr_max
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
Смешной ты)
0
0
0
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ST-L
Ответ gerr_max
А чего не сто мульёнов?
сейчас примет еще таблеточку, и еще парочку насчитает
+1
-1
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IrbIS
Ответ gerr_max
Ну да. "король лыж" до сих пор не имеет золота на дистанции. Вон сегодня еле-еле домчался на спусках до медальки.
Комментарий удален модератором
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gerr_max
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Ну да. "король лыж" до сих пор не имеет золота на дистанции.

Вон сегодня еле-еле домчался на спусках до медальки.
+1
0
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Velirpa
1 личка у Митингунова, какой крутой лыжник.
+3
-5
-2
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Dmona1
Зачем это всё писать и наших злить...
Пускай дальше а своём мире без лучших выгребают Титулы.
Какие чемпионы-такие титулы!
+3
-2
+1
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IrbIS
Ответ gerr_max
Дистанционное золото: 3:0 в пользу Большунова.
Комментарий удален пользователем
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gerr_max
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Дистанционное золото:

3:0 в пользу Большунова.
+3
-3
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