Клэбо опередил Большунова по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира

Норвежский лыжник опередил россиянина по количеству медалей чемпионатов мира.

Сегодня Клэбо стал серебряным призером скиатлона на ЧМ-2023 в Планице. Всего у норвежца теперь 9 медалей (7 золотых наград, 1 серебро и 1 бронза).

На счету Большунова 8 наград ЧМ – 1 золотая медаль, 6 серебряных и 1 бронзовая.

В чемпионате мира-2023 российские лыжники не участвуют, так как отстранены от международных соревнований под эгидой FIS.

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге