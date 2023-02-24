Клэбо опередил Большунова по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо опередил россиянина Александра Большунова по количеству медалей чемпионатов мира.
Сегодня Клэбо стал серебряным призером скиатлона на ЧМ-2023 в Планице. Всего у норвежца теперь 9 медалей (7 золотых наград, 1 серебро и 1 бронза).
На счету Большунова 8 наград ЧМ – 1 золотая медаль, 6 серебряных и 1 бронзовая.
В чемпионате мира-2023 российские лыжники не участвуют, так как отстранены от международных соревнований под эгидой FIS.
«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге
(ツ)
zаша - залег на дно в малиновке до конца карьеры
одним из критериев допуска наверняка будет непричастность к военным структурам,
даже если его грустную рожу на z-nation не воспримут за активную поддержку боевых действий...
Вон сегодня еле-еле домчался на спусках до медальки.
Пускай дальше а своём мире без лучших выгребают Титулы.
Какие чемпионы-такие титулы!
3:0 в пользу Большунова.