Семиков о бронзе в скиатлоне: «Большунов пока непобедим. Результат показывает, что не можем с ним бороться»

Российский лыжник оценил свое выступление в скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты», где он стал третьим.

Победу одержал .

«Большунов пока, видимо, непобедим. Результат показывает, что не можем пока бороться.

На коньковой части, когда Саня стал натягивать, никто его не поддержал. Пытались зацепиться, но он продолжал натягивать, и в какой-то момент я не вытерпел.

Хотелось попробовать его догнать, желание было, но физически не смогли. Но я доволен результатом. Оказаться в такой компании здорово.

Основная гонка на этом турнире у меня 50 км, но и скиатлоны неплохо получаются, поэтому хотелось сегодня быть на подиуме», – сказал Семиков.

Большунов финишировал с флагом России на турнире «Чемпионские высоты». Сегодня он победил в скиатлоне