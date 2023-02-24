Семиков о бронзе в скиатлоне: «Большунов пока непобедим. Результат показывает, что не можем с ним бороться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Илья Семиков Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Российский лыжник Илья Семиков оценил свое выступление в скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты», где он стал третьим. 

Победу одержал Александр Большунов.

«Большунов пока, видимо, непобедим. Результат показывает, что не можем пока бороться.

На коньковой части, когда Саня стал натягивать, никто его не поддержал. Пытались зацепиться, но он продолжал натягивать, и в какой-то момент я не вытерпел.

Хотелось попробовать его догнать, желание было, но физически не смогли. Но я доволен результатом. Оказаться в такой компании здорово.

Основная гонка на этом турнире у меня 50 км, но и скиатлоны неплохо получаются, поэтому хотелось сегодня быть на подиуме», – сказал Семиков. 

Большунов финишировал с флагом России на турнире «Чемпионские высоты». Сегодня он победил в скиатлоне

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1 комментарий

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ST-L
за третье место и за то, что не смог удержаться за лидером - Рете как только не обзывали некоторые персонажи тут. Семиков тоже конечно хотел бы стать 1-2, желание есть, но физика делает свое
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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