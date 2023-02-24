Юрий Бородавко: «Состояние у Большунова хорошее, он начинает набирать. В дистанционных гонках он чувствует себя увереннее, чем в спринте»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу в скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«За последние полтора месяца многое не удалось сделать, что было намечено. Срочно менялись планы подготовки, вмешалась болезнь. Большое количество переездов.

Но сегодня было видно, что состояние у Александра достаточно хорошее. Он постепенно начинает набирать.

В дистанционных гонках он чувствует себя увереннее, чем в спринте. Будет еще много гонок. Надеюсь, что с каждой из них у Александра будет больше уверенности», – сказал Бородавко.

Большунов о победе в скиатлоне: «Грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у жены. Пришлось не только цветы дарить, но и сделать самый важный подарок»