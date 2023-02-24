Юрий Бородавко: «Состояние у Большунова хорошее, он начинает набирать. В дистанционных гонках он чувствует себя увереннее, чем в спринте»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«За последние полтора месяца многое не удалось сделать, что было намечено. Срочно менялись планы подготовки, вмешалась болезнь. Большое количество переездов.

Но сегодня было видно, что состояние у Александра достаточно хорошее. Он постепенно начинает набирать.

В дистанционных гонках он чувствует себя увереннее, чем в спринте. Будет еще много гонок. Надеюсь, что с каждой из них у Александра будет больше уверенности», – сказал Бородавко. 

Большунов о победе в скиатлоне: «Грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у жены. Пришлось не только цветы дарить, но и сделать самый важный подарок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий