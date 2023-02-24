Большунов о победе в скиатлоне: «Грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у жены. Пришлось не только цветы дарить, но и сделать самый важный подарок»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил свою победу в скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– Гонка сложилась хорошо, лыжи работали отлично – и на классике, и на коньке. Сервисмены хорошо отработали – как обычно.

Самочувствие хорошее, потому что сегодня выиграл. Уже на классической части стал немного поднатягивать, на коньковой продолжил. Шел одним темпом – как переоделся, так и пошел. Этого хватило для победы.

– Тактика была после переодевания втопить на все деньги?

– Нет, тактика была другая, но сегодня приходилось действовать в зависимости от своего самочувствия, от работы лыж, поэтому немного пришлось изменить планы.

Сегодня мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены – у моей Ани. Поэтому сегодня пришлось не только с утра цветы дарить и подарки, но и сделать самый важный подарок – выиграть. Думаю, в такой день это вдвойне приятно.

Мы с Евой поздравляем нашу маму, которая нам помогает. Мы вместе добиваемся больших высот. От такого взаимопонимания и складывается такое хорошее настроение.

В планах изготовить пирог. Но пока не знаю – успею ли я, потому что надо и шашлык пожарить. Много дел еще, поэтому пришлось сегодня чуть-чуть ускориться, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yriiguran
Ответ Iuasamotu
Да ну, что это за достижение? Вот раньше Саня по громандому куску швейцарского сыра за победу получал и дарил жене... вот это я понимаю подарок
И что на ЧМ за кусок сыра борьба идёт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОлесяОлеська
".. поэтому пришлось сегодня чуть-чуть ускориться" - и победить! Грамотный и выдающийся лыжник - с Победой Саня.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Да ну, что это за достижение? Вот раньше Саня по громандому куску швейцарского сыра за победу получал и дарил жене... вот это я понимаю подарок
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий