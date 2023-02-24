Большунов о победе в скиатлоне: «Грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у жены. Пришлось не только цветы дарить, но и сделать самый важный подарок»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил свою победу в скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– Гонка сложилась хорошо, лыжи работали отлично – и на классике, и на коньке. Сервисмены хорошо отработали – как обычно.

Самочувствие хорошее, потому что сегодня выиграл. Уже на классической части стал немного поднатягивать, на коньковой продолжил. Шел одним темпом – как переоделся, так и пошел. Этого хватило для победы.

– Тактика была после переодевания втопить на все деньги?

– Нет, тактика была другая, но сегодня приходилось действовать в зависимости от своего самочувствия, от работы лыж, поэтому немного пришлось изменить планы.

Сегодня мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены – у моей Ани. Поэтому сегодня пришлось не только с утра цветы дарить и подарки, но и сделать самый важный подарок – выиграть. Думаю, в такой день это вдвойне приятно.

Мы с Евой поздравляем нашу маму, которая нам помогает. Мы вместе добиваемся больших высот. От такого взаимопонимания и складывается такое хорошее настроение.

В планах изготовить пирог. Но пока не знаю – успею ли я, потому что надо и шашлык пожарить. Много дел еще, поэтому пришлось сегодня чуть-чуть ускориться, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».