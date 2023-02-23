Юрий Бородавко: «У Большунова была достаточно скомканная подготовка после 15-го января. Заболел, долго не тренировался»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал выступление в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (3-е место).

«У Александра была достаточно скомканная подготовка после 15-го января. Провел обычную равномерную работу, потом заболел. Долго не тренировался.

Были попытки за счет стартов набрать форму. Не было проведено скоростной работы. Поэтому пока нет быстроты, мышцы совсем отвыкли от быстрых движений», – сказал Бородавко.