Юрий Бородавко: «У Большунова была достаточно скомканная подготовка после 15-го января. Заболел, долго не тренировался»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (3-е место).

«У Александра была достаточно скомканная подготовка после 15-го января. Провел обычную равномерную работу, потом заболел. Долго не тренировался.

Были попытки за счет стартов набрать форму. Не было проведено скоростной работы. Поэтому пока нет быстроты, мышцы совсем отвыкли от быстрых движений», – сказал Бородавко.

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
Видно, что программа была заточена на подготовку к ЧМ, даже заболел стандартно перед ГС 🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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