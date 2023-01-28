Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Холунн, Тенсет, Поромаа, Крюгер, Нисканен пробегут классический масс-старт на 20 км
29 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции пройдет мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
6-й этап
Ле Рус, Франция
Мужчины
20 км, классический стиль, масс-старт
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
4. Дидрик Тенсет (Норвегия)
5. Вильям Поромаа (Швеция)
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
8. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
9. Шюр Рете (Норвегия)
10. Фридрих Мох (Германия)
11. Франческо де Фабиани (Италия)
13. Михал Новак (Чехия)
16. Ииво Нисканен (Финляндия)
21. Харальд Амундсен (Норвегия)
Очень надежная схема. Догонять толком некому: Большунова нет, наших нет. Тут только остается определить кого чемпионом делать. Будут жребий метать) Кому фартанет. И конечно это будут два разных беглеца, на скиатлоне и марафоне. Одному слишком жирно. Хотя Голбергу могут без жребия дать шанс - он единственный не чемпион у них. А по возрасту и заслугам давно пора уважить.
Только Нисканен в классической разделки мог, но пока мёртв.
Одно дело тур - там ведь многодневка. Сказали им в собакарева не играть, они не играли. А тут, и тем более в Планице - совсем другой расклад. Тут просто гонка и фавориты и так норвежцы. А уж клэбо выиграет или это будет кто другой - не суть важно им. Да это даже опасно тащить Йосю до финиша. Потому что притащатся и другие спринтеры, и случись что с йосей, палку сломает или еще что - есть шанс остаться с носом, вместо гарантированной победы. Так что в отсутствии Большунова тащить Йосю не целесообразно и норвежцы этого делать не станут - таково мое мнение. Вот был бы Большунов - тогда да, конечно, опять бы на нем ехали всемером)
🤔
Или может таки кто-то попытается убежать.