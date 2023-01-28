Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Холунн, Тенсет, Поромаа, Крюгер, Нисканен пробегут классический масс-старт на 20 км

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная Германии (лыжные гонки) масс-старт Пол Гульберг Шюр Рете Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Мартин Левстрем Ниенге Харальд Амундсен Фридрих Мох Вильям Поромаа Михал Новак Лыжи

29 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции пройдет мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Мужчины

20 км, классический стиль, масс-старт

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

4. Дидрик Тенсет (Норвегия)

5. Вильям Поромаа (Швеция)

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

8. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

9. Шюр Рете (Норвегия)

10. Фридрих Мох (Германия)

11. Франческо де Фабиани (Италия)

13. Михал Новак (Чехия)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)

21. Харальд Амундсен (Норвегия)

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkierNSK
Ответ Рафаэль Хименез
Как это не ясно в какой форме Иво? в прошлой гонке он стал предпоследний, обогнал только Австралийца, даже Монголу проиграл, очень даже ясно какая у него форма
Нисканен в прошлой гонке упал и запутался а ограждении. До падения он проигрывал пол минуты и был бы в районе 20-ого места, что для конька вполне нормально для него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рафаэль Хименез
Ответ Грюденфельдер
Единственно интересный момент это как Иво пройдёт. Универсальная тройка Клебо-Гульберг-Пелле главные претенденты. Разорвать пельетон мог только Иво но не ясно в какой он форме. Холунд тоже в этом году в классике не очень. Крюгер и разрыв пельетона в классикике не возможно , так что шансов увидеть отрывы мало.
Как это не ясно в какой форме Иво? в прошлой гонке он стал предпоследний, обогнал только Австралийца, даже Монголу проиграл, очень даже ясно какая у него форма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IrbIS
Вы все знаете что произойдет (ツ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
Ответ gerr_max
Зачем так сложно? Наших нет. Сами в борьбе определят.
Ну просто честная борьба и норвежцы - это такое...) оксюморон)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ответ Щеглот
А самый разумный сценарий на скиатлон и марафон планицы знаете какой? Побег одного из норвежцев и Йося на подстраховке. Если не догонят зайчика - значит он чемпион. Если догонят - значит Клэбо забирает финиш. Очень надежная схема. Догонять толком некому: Большунова нет, наших нет. Тут только остается определить кого чемпионом делать. Будут жребий метать) Кому фартанет. И конечно это будут два разных беглеца, на скиатлоне и марафоне. Одному слишком жирно. Хотя Голбергу могут без жребия дать шанс - он единственный не чемпион у них. А по возрасту и заслугам давно пора уважить.
Зачем так сложно? Наших нет. Сами в борьбе определят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
А самый разумный сценарий на скиатлон и марафон планицы знаете какой? Побег одного из норвежцев и Йося на подстраховке. Если не догонят зайчика - значит он чемпион. Если догонят - значит Клэбо забирает финиш.
Очень надежная схема. Догонять толком некому: Большунова нет, наших нет. Тут только остается определить кого чемпионом делать. Будут жребий метать) Кому фартанет. И конечно это будут два разных беглеца, на скиатлоне и марафоне. Одному слишком жирно. Хотя Голбергу могут без жребия дать шанс - он единственный не чемпион у них. А по возрасту и заслугам давно пора уважить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ответ Грюденфельдер
Единственно интересный момент это как Иво пройдёт. Универсальная тройка Клебо-Гульберг-Пелле главные претенденты. Разорвать пельетон мог только Иво но не ясно в какой он форме. Холунд тоже в этом году в классике не очень. Крюгер и разрыв пельетона в классикике не возможно , так что шансов увидеть отрывы мало.
Вряд ли на классике Пеле сможет высоко быть. Да и дистанция длинновата.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ответ SIMONA
Своего Жува в дистанции нет, амбициозных не наблюдаем нынче. Так что, зевая, ставим на лузера прошедшего спринта
Мне вообще трудно представить победу ненорвежца в дистанционной гонки в этом сезоне вообще.

Только Нисканен в классической разделки мог, но пока мёртв.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
А я думаю нашего лжедмитрия будут щупать на прочность в преддверии Планицы. Я бы точно тут пощупал - больше негде, а дело полезное.

Одно дело тур - там ведь многодневка. Сказали им в собакарева не играть, они не играли. А тут, и тем более в Планице - совсем другой расклад. Тут просто гонка и фавориты и так норвежцы. А уж клэбо выиграет или это будет кто другой - не суть важно им. Да это даже опасно тащить Йосю до финиша. Потому что притащатся и другие спринтеры, и случись что с йосей, палку сломает или еще что - есть шанс остаться с носом, вместо гарантированной победы. Так что в отсутствии Большунова тащить Йосю не целесообразно и норвежцы этого делать не станут - таково мое мнение. Вот был бы Большунов - тогда да, конечно, опять бы на нем ехали всемером)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грюденфельдер
Единственно интересный момент это как Иво пройдёт. Универсальная тройка Клебо-Гульберг-Пелле главные претенденты. Разорвать пельетон мог только Иво но не ясно в какой он форме. Холунд тоже в этом году в классике не очень. Крюгер и разрыв пельетона в классикике не возможно , так что шансов увидеть отрывы мало.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Ну опять все будут пешком до финиша идти, где очередную победу возьмёт внук? Или может таки кто-то попытается убежать.
Опять кружки по 3.3 , как в разделке. 1.5 км в гору обьедут горнолыжные лифты и 1.5 км вниз. И так 6 раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SIMONA
Своего Жува в дистанции нет, амбициозных не наблюдаем нынче. Так что, зевая, ставим на лузера прошедшего спринта
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Интересно, каков приказ отдан Клэбо? Снова уступить для разнообразия победителей и составов подиума или скажут ему забирать победу?
🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
selso99
Клэбо в явной яме, если они опять его довезут до финиша, пусть лыжи на гвоздь вешают, "дистанционщики".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ну опять все будут пешком до финиша идти, где очередную победу возьмёт внук?

Или может таки кто-то попытается убежать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий