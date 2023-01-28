Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Холунн, Тенсет, Поромаа, Крюгер, Нисканен пробегут классический масс-старт на 20 км

29 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции пройдет мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Мужчины

20 км, классический стиль, масс-старт

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Норвегия)

3. Холунн (Норвегия)

4. (Норвегия)

5. Вильям Поромаа (Швеция)

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

8. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

9. Шюр Рете (Норвегия)

10. Фридрих Мох (Германия)

11. Франческо де Фабиани (Италия)

13. Михал Новак (Чехия)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)

21. Харальд Амундсен (Норвегия)