Сергей Устюгов: «На чемпионате мира буду болеть за сборную Италии. За Пеллегрино, Крамера»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Планице.

– На чемпионате мира буду болеть за сборную Италии. За Федерико , .

– Большунов сказал, что для него чемпионат мира здесь.

– Чемпионат мира – это чемпионат мира. У нас «Чемпионские высоты». Даже названия разные, ха-ха. Для всех лыжников у разных соревнований разный статус. Я не заморачиваюсь на этот счет.

Рад, что сегодня удалось победить и составить конкуренцию ребятам. Не зря я был «спортивным монахом» весь месяц. Готовился. Рад безумно.

– А не обидно, что ты в топовой форме, но не на ЧМ?

– Да я бы не попал на чемпионат мира, если честно. Давайте взглянем на рейтинг. Если бы не старт в Чусовом... Это было один раз, давно и неправда. В Чусовом критерий коньковый спринт, а на чемпионате мира классический. А в Кирово‑Чепецке я был третьим в классическом.

– Но если бы ты знал, что все допущены, то наверняка бы бежал в сезоне.

– Я даже не заморачивался на этот счет. Я уже побегал на чемпионатах мира, у меня есть весь комплект медалей. Если ехать туда, то надо еще мощнее быть «спортивным монахом», – сказал Устюгов.