Устюгов о работе с Крамером: «Спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. Если бы не это, мог бы готовиться со сборной Италии»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Италии Сергей Устюгов Политика Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о работе с Маркусом Крамером.

Ранее Устюгов тренировался в его группе. После сезона-2021/22 Крамер покинул российскую команду и возглавил сборную Италии. Сейчас немецкий специалист пишет Устюгову тренировочные планы.

– Не было варианта поработать с Крамером в Европе?

– Давайте уже закроем этот вопрос, чтобы больше не возвращаться. Все же понимают, что спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. А время сейчас сами знаете какое. Вот и все. Если бы не это, я мог бы готовиться вместе со сборной Италии, – сказал Устюгов.

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