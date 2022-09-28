Устюгов о работе с Крамером: «Спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. Если бы не это, мог бы готовиться со сборной Италии»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о работе с .

Ранее Устюгов тренировался в его группе. После сезона-2021/22 Крамер покинул российскую команду и возглавил сборную Италии. Сейчас немецкий специалист пишет Устюгову тренировочные планы.

– Не было варианта поработать с Крамером в Европе?

– Давайте уже закроем этот вопрос, чтобы больше не возвращаться. Все же понимают, что спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. А время сейчас сами знаете какое. Вот и все. Если бы не это, я мог бы готовиться вместе со сборной Италии, – сказал Устюгов.

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