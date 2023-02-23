Александр Большунов: «Смотреть ЧМ не собираюсь. Что смотреть какие-то соревнования за бугром, если можно популяризировать вид спорта в нашей стране»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по лыжным гонкам, который сейчас проходит в Планице.

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой FIS.

Сейчас Большунов и другие российские лыжники выступают на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Есть чемпионат мира, но чемпионат мира проходит здесь, ха-ха. Тут нечему удивляться, мы живем своей жизнью, бегаем соревнования здесь, нас здесь любят и поддерживают, уважают.

Смотреть чемпионат мира не собираюсь, как и некоторые давнишние болельщики.

У нас прекрасные трансляции, трассы, что смотреть какие-то соревнования за бугром, если можно смотреть свое и популяризировать наш вид спорта в нашей стране», – сказал Большунов. 

«Сожалею, что мы включили их в ролик». Большунов и Непряева мелькнули в промо ЧМ – FIS извиняется за эти 2,5 секунды

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14 комментариев

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irina1980
Ответ сондра
У нас прекрасные трансляции? Организовали в конце февраля наконец то…..
Трансляции организовали поздно,правда,но снег российский белый и чистый ни с какими странами не сравнить.
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irina1980
Ответ Pikachu Pikachu
Да черта-с два у тебя что получится. Нашему народу нужны соревнования против иностранцев. А внутрироссийскими стартами ты популярность никак не поднимешь. Тем более с такими проблемами с трансляциями
Для чего это писать? Что должен сделать Большунов,перейти в другую страну и бегать под чужим флагом? Он не такой.
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Йенс Мустерманн
Опять обиделся ))
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Pikachu Pikachu
Да черта-с два у тебя что получится. Нашему народу нужны соревнования против иностранцев. А внутрироссийскими стартами ты популярность никак не поднимешь. Тем более с такими проблемами с трансляциями
+4
-3
+1
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Booligan
Ответ ГЕНПЛАН
Ну хотя бы палки у него отечественные?))
КВ+ швейцарская фирма
+2
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сондра
У нас прекрасные трансляции? Организовали в конце февраля наконец то…..
+3
-1
+2
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Варлампий Варлампий
Вяльбе укусила
+4
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сондра
Снять враждебные лыжи, выбросить такие же палки и наслаждаться дальше внутренними стартами?
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fewral
Так он третий на чемпионате мира?)
+3
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Hardy
вчера опять на концерте был что ли?
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Hardy
что за истерика?
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Blast
Включил режим обиженки, как и Вяльбе... Тогда уж не оставляй надежды вернуться, бегай на КР до конца карьеры.
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ГЕНПЛАН
Ну хотя бы палки у него отечественные?))
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Jhon Jhon
"У нас прекрасные трансляции, трассы, что смотреть какие-то соревнования за бугром, если можно смотреть свое и популяризировать наш вид спорта в нашей стране» когда всех допустят, а его нет, надо ему эти слова постоянно напоминать будет!
+8
-2
+6
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