Александр Большунов: «Смотреть ЧМ не собираюсь. Что смотреть какие-то соревнования за бугром, если можно популяризировать вид спорта в нашей стране»

Трехкратный олимпийский чемпион заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по лыжным гонкам, который сейчас проходит в Планице.

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой FIS.

Сейчас Большунов и другие российские лыжники выступают на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Есть чемпионат мира, но чемпионат мира проходит здесь, ха-ха. Тут нечему удивляться, мы живем своей жизнью, бегаем соревнования здесь, нас здесь любят и поддерживают, уважают.

Смотреть чемпионат мира не собираюсь, как и некоторые давнишние болельщики.

У нас прекрасные трансляции, трассы, что смотреть какие-то соревнования за бугром, если можно смотреть свое и популяризировать наш вид спорта в нашей стране», – сказал Большунов.

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