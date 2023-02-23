Сергей Устюгов: «Понюхал нашатыря перед полуфиналом и стало лучше, голова соображает, мышцы тянут. В итоге удалось выиграть»
Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов прокомментировал победу в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
«По внутренним ощущениям от забега к забегу становилось все хуже и хуже. Я нашатыря понюхал перед полуфиналом и стало как-то более лучше, голова соображает, мышцы тянут. И вот в итоге удалось сегодня выиграть.
Я целенаправленно готовился к чемпионату России, но готовился месяц, даже больше, в Сыктывкаре. От и до выполнил тренировочный план, было сложно. Хотелось бы сказать моему тренеру Маркусу Крамеру большое спасибо, что верил в меня, что написал тренировочные планы, вел, как я их исполняю.
Уверенности в финале никакой не было, это же авантюра, всегда хочется что-то попробовать – пойдет или не пойдет. Тем более, что я так долго готовился. Почему не попробовать? Попробовал, пошел ва-банк и получилось. Я очень рад», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
А по факту, времена Устюгова:
Квала - 3:07.50.
ЧФ - 3:07.27.
ПФ - 3:07.05.
Финал - 3:03.18
С каждым кругом он улучшал своё время и был быстрейшим среди всех. Просто выкладывался хорошо, потому и чувствовал себя не очень. Очень крутая раскладка по кругам.
Настроение в праздник стало просто отличным!
Крамер молодец, и Сергей, и Юля по-прежнему с ним)
Всех настоящих мужчин с 23 февраля!