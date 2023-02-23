Сергей Устюгов: «Понюхал нашатыря перед полуфиналом и стало лучше, голова соображает, мышцы тянут. В итоге удалось выиграть»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Маркус Крамер Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов прокомментировал победу в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«По внутренним ощущениям от забега к забегу становилось все хуже и хуже. Я нашатыря понюхал перед полуфиналом и стало как-то более лучше, голова соображает, мышцы тянут. И вот в итоге удалось сегодня выиграть.

Я целенаправленно готовился к чемпионату России, но готовился месяц, даже больше, в Сыктывкаре. От и до выполнил тренировочный план, было сложно. Хотелось бы сказать моему тренеру Маркусу Крамеру большое спасибо, что верил в меня, что написал тренировочные планы, вел, как я их исполняю.

Уверенности в финале никакой не было, это же авантюра, всегда хочется что-то попробовать – пойдет или не пойдет. Тем более, что я так долго готовился. Почему не попробовать? Попробовал, пошел ва-банк и получилось. Я очень рад», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
Показал Терентьеву, который до этого на изи брал спринты классикой, что надо дальше прогрессировать и не расслабляться. Такое соперничество дорогого стоит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дрын Моржовый
Ответ Nikitos_kh
Ааааа, Серёга, лось ты наш ненаглядный, спасибо тебе за это праздничное настроение сегодня
Красавец, и с чю все нормально как всегда, не как у Буратино ))))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkierNSK
"По внутренним ощущениям от забега к забегу становилось все хуже и хуже."
А по факту, времена Устюгова:
Квала - 3:07.50.
ЧФ - 3:07.27.
ПФ - 3:07.05.
Финал - 3:03.18
С каждым кругом он улучшал своё время и был быстрейшим среди всех. Просто выкладывался хорошо, потому и чувствовал себя не очень. Очень крутая раскладка по кругам.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikitos_kh
Ааааа, Серёга, лось ты наш ненаглядный, спасибо тебе за это праздничное настроение сегодня
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светка
Сережа, это было очень красиво!!! Спасибо за эмоции!
Настроение в праздник стало просто отличным!
Крамер молодец, и Сергей, и Юля по-прежнему с ним)
Всех настоящих мужчин с 23 февраля!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Рыжов
Красавчик, болел за тебя!)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Наконец-то у Устюгова к февралю и хорошая форма и болячек нет. Как жаль, что ГС мимо
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus Varro
Спасибо, Сергей, за классную гонку! За хорошее настроение. Ты отличный лыжник, продолжай в том же духе.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий