Степанова о том, что не вышла в полуфинал: «Это рабочие моменты, разгоняемся. Спринт для меня – не главная дисциплина на этих соревнованиях»

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Степанова выбыла в 1/4 финала. В своем забеге она стала четвертой.

«Это рабочие моменты, разгоняемся. Все‑таки спринт для меня – это не главная дисциплина на этих соревнованиях. Но, я думаю, вы меня еще увидите здесь. «Чемпионские высоты» не закончатся быстро.

Были вопросы к сервису. Да и мне нужно было лыжи попробовать перед забегом, но в этот раз решила довериться и прогадала.

В каком я состоянии? Думаю, зрители все видят, сейчас мы разгонимся. Все‑таки я не рассчитывала бороться в спринтерской гонке. У меня скиатлон, коньковая гонка. Побегу классическую 30‑ку, так что, ребята, все будет», – сказала Степанова.