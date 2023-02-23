Степанова о том, что не вышла в полуфинал: «Это рабочие моменты, разгоняемся. Спринт для меня – не главная дисциплина на этих соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке. 

Степанова выбыла в 1/4 финала. В своем забеге она стала четвертой.

«Это рабочие моменты, разгоняемся. Все‑таки спринт для меня – это не главная дисциплина на этих соревнованиях. Но, я думаю, вы меня еще увидите здесь. «Чемпионские высоты» не закончатся быстро.

Были вопросы к сервису. Да и мне нужно было лыжи попробовать перед забегом, но в этот раз решила довериться и прогадала.

В каком я состоянии? Думаю, зрители все видят, сейчас мы разгонимся. Все‑таки я не рассчитывала бороться в спринтерской гонке. У меня скиатлон, коньковая гонка. Побегу классическую 30‑ку, так что, ребята, все будет», – сказала Степанова. 

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6 комментариев

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Ivan Ivanych
Похоже, сами лыжи для тебя не главная дисциплина
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Booligan
Прямо как дед заливает
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Pankratoff
Ну да, как не получилось так сразу не главная)
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Ковид 07.10.52
Это вам девушка не пятую точку вождя лизать по Шевчуку. здесь работать надо.. .говорила же вам Вяльбе...что меньше болтать надо....
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Йенс Мустерманн
Лыжи виноваты. Надо переходить от Сорина к Бородавко, для того является стандартом обвинить сервисменов в проигрыше.
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selso99
Главная дисциплина-языком чесать. На чемпионской высоте.
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