Ступак о турнире «Чемпионские высоты»: «Ехала, чтобы получить удовольствие от гонок. Я очень‑очень соскучилась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак рассказала о настрое на турнир «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Лыжница заняла третье место в квалификации классического спринта.

«Дела супер! Я безумно рада сюда приехать. Но самое главное – приехать в хорошем состоянии, настроении, готовности. Насчет последней есть вопросики, но в целом я с огромным удовольствием сюда приехала для того, чтобы бороться, сражаться и показать себя.

На самом деле, когда у тебя есть силы, тебе вообще все равно. Ты хоть по пятерке побежишь. А когда их нет, тебе и равнина тяжелой кажется. Главное, чтобы силы не подвели.

Голову я настроила, в ней я уверена. Вообще я ехала с таким посылом, чтобы получить удовольствие от гонок. Я очень‑очень соскучилась», – сказала Ступак.

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