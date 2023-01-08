«Их будущее – быть частью режима и получать за критику по 15 лет тюрьмы. Из норвежцев тоже многие не протестовали бы». Экс-глава комитета FIS о российских лыжниках

Бывший глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг оценил высказывания российской лыжницы Вероники Степановой о политике.

«Я слежу за комментариями Степановой. Они сильны и отчетливы. Возможно, раньше вы не встречали российского спортсмена, который столь открыто высказывается и столь заинтересован в политике. Это нечто новое, и до начала боевых действий я воспринимал ее (Степанову) как глоток свежего воздуха. Сейчас она активно поддерживает свой режим.

Я общаюсь с некоторыми из них (россиян). Их работа и будущее – быть частью режима и получать за какую-либо критику в его адрес по 15 лет тюрьмы – из норвежцев тоже лишь немногие стояли бы и протестовали.

Так что это немного оправдывает их (россиян). Поэтому я надеюсь, что мы сможем разделять людей и режим.

Я знаю многих русских, и они прекрасные люди. В какой-то момент, когда бы это ни случилось, мы должны решить проблему с их отсутствием, построить хорошие взаимоотношения и использовать для этого спорт, когда это возможно.

Мы не должны сжечь мосты еще больше, чем сейчас. Я призываю к терпению, когда дело доходит до подобных вещей», – сказал Ульванг.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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