«Их будущее – быть частью режима и получать за критику по 15 лет тюрьмы. Из норвежцев тоже многие не протестовали бы». Экс-глава комитета FIS о российских лыжниках

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Вегард Ульванг Политика Вероника Степанова Лыжи

Бывший глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг оценил высказывания российской лыжницы Вероники Степановой о политике.

«Я слежу за комментариями Степановой. Они сильны и отчетливы. Возможно, раньше вы не встречали российского спортсмена, который столь открыто высказывается и столь заинтересован в политике. Это нечто новое, и до начала боевых действий я воспринимал ее (Степанову) как глоток свежего воздуха. Сейчас она активно поддерживает свой режим.

Я общаюсь с некоторыми из них (россиян). Их работа и будущее – быть частью режима и получать за какую-либо критику в его адрес по 15 лет тюрьмы – из норвежцев тоже лишь немногие стояли бы и протестовали.

Так что это немного оправдывает их (россиян). Поэтому я надеюсь, что мы сможем разделять людей и режим.

Я знаю многих русских, и они прекрасные люди. В какой-то момент, когда бы это ни случилось, мы должны решить проблему с их отсутствием, построить хорошие взаимоотношения и использовать для этого спорт, когда это возможно.

Мы не должны сжечь мосты еще больше, чем сейчас. Я призываю к терпению, когда дело доходит до подобных вещей», – сказал Ульванг.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

72 комментария

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GullitRuud
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Ответ Павел Светлов
7 лет тоже некисло, Горинову только за слова
он представитель власти , московский депутат .. вел антигосударственную деятельность с использованием служебного положения..
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Лыж_Ник
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Ответ DivanGeneral
Не только западная - многие знаменитые российские либералы защищают 90-ые и Ельцина.
Ну с этими-то понятно, им в те времена удалось поворовать.
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хаос
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Ответ RealFlector
ассандж публиковал сведения, имеющие гриф "совершенно секретно" и представляющие государственную тайну. с точки зрения законов любой страны (и демократической и тоталитарной) он нарушил закон и заслуживает наказания. а вот то, что в нашей стране преследуют человека, который опубликовал видео пыток заключенных - это позорище.
Да-да, а еще он двух шведок изнасиловал, за что и был задержан.
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Виталий Кузнецов
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Ответ Друг Писателя
Почитай хотя бы про незаконный арест Кирилла Украинцева и Артёма Бородина. До сих пор арестовали без прямого обвинения. И сколько они просидят неизвестно.
Украинцев за одну только фамилию должен пожизненное получить!
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Ola BP
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Ответ Владимир Рытиков
Ага. Да, латыши облажались. Но где свободные российские сми ?
Нигде нет никаких свободных СМИ)
Сними розовые очки.

Мне вообще плевать на свободу сми, если честно. Главное - честность судебной машины. А у нас это главная проблема.
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Vlad Pushkin
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Ответ Ольга Иванова
Во всех странах демократия ровно до того момента, пока это разрешает власть и ей это выгодно, а потом извините!
Поэтому народ должен взять власть в свои руки (!), чтобы олигархат перестал решать свои проблемы за счет обычных людей. Но пока о народном самосознании говорить не приходится, причем это касается нетолько России. Люди неорганизованы везде.
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RealFlector
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Ответ хаос
Джулиан Ассандж тоже думал, что он в свободной стране живет.
ассандж публиковал сведения, имеющие гриф "совершенно секретно" и представляющие государственную тайну. с точки зрения законов любой страны (и демократической и тоталитарной) он нарушил закон и заслуживает наказания.
а вот то, что в нашей стране преследуют человека, который опубликовал видео пыток заключенных - это позорище.
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DivanGeneral
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Ответ Лыж_Ник
Примечательно что при Ельцине, когда сотни людей были убиты властями в Москве в 93м, когда были тотально сфальсифицированы выборы в 96м, когда были украдены миллиарды в залоговых аукционах, а Таня и Валя стали миллиардерами, ни одна западная сволочь не называла ельцинское правление "режимом".
Не только западная - многие знаменитые российские либералы защищают 90-ые и Ельцина.
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Виталий Кузнецов
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Ответ petia.subbotin
Комментарий удален модератором
Петюня! А что не так человек про Дождь сказал? Вот я написал, и тут же мне на карточку 15 руб. пришло. Удобно - присоединяйся!
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Валерий З.
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Сколько американских атлетов осуждает спецоперацию американского режима США в Сирии, где американские военные захватили и продолжают удерживать нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие предприятия?
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artpal
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Футболист Федор Смолов в первые дни СВО однозначно высказался против ее проведения. Сколько лет тюрьмы он получил? Как доил бюджетный клуб так и продолжает доить.
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Павел Светлов
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Ответ GullitRuud
Какие ещё 15 лет даже главный иностранный агент и бузотёр Лёха огрёб девять остальным рядовым лопухам пятнадцать суток !!! чуть-чуть отдохнуть о жизни подумать .
7 лет тоже некисло, Горинову только за слова
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brig_Mercury
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Выборочный допуск одних и недопуск других - тоже вряд ли адекватно будет оценено чиновниками (тем более напрашивается анкета). Поэтому либо допускать всех (но тогда все риски неадекватного поведения в стиле Рылова или той же Степановой или наоборот со стороны спортсменов, болельщиков других стран) либо оставить все как есть (тогда со временем, не сразу, и туалеты нормальные появятся, и трансляции более современного качества и болельщик на этапах перестанет быть редким гостем).
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Александр Гончаров
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Ответ Sergey Yevseev
Рублев и Касаткина смогли. Потому что самостоятельны, они обязаны всем только родителям и своему труду и таланту. А эти меняют регион ради жирных зарплат, получают квартиры от губернаторов и всю жизнь на наши налоги живут. Естественно, что они ни слова не скажут.
Они не в России живут так то.
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Leo Bonart
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Ответ Владимир Рытиков
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То есть даже эталонному лжецу дали восемь лет за клевету вместо "15 лет за критику"
А у норвежцев, очевидно, все куда жестче: против линии партии даже пикнуть никто не рискует. Ну или яйца много меньше, чем у Яшина
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Ольга Иванова
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Ответ хаос
Джулиан Ассандж тоже думал, что он в свободной стране живет.
Во всех странах демократия ровно до того момента, пока это разрешает власть и ей это выгодно, а потом извините!
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Владимир Рытиков
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Ответ Leo Bonart
Я смотрел видео Яшина. Сплошная ложь даже по форме, не то что по содержанию. Так сколько дали этому лжецу за его клевету?
А сколько дали Шойгу за ложь про сирийских добровольцев, напомните ?) И это я не говорю про статью 353 УК РФ.
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хаос
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Джулиан Ассандж тоже думал, что он в свободной стране живет.
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GullitRuud
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Ответ Pikachu Pikachu
Комментарий удален пользователем
Если есть чего не расскажете .. стесняетесь .) По факту самые отвязные пропагандисты имеющие аудиторию в сотни тысяч всего лишь получают плашку ИНОСТРАННОГО АГЕНТА , а остальным "противникам режима" даже не знаю чего нужно отчебучить.. чтоб поехать в места не столь отдалённые .
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Владимир Рытиков
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Ответ Leo Bonart
Я смотрел видео Яшина. Сплошная ложь даже по форме, не то что по содержанию. Так сколько дали этому лжецу за его клевету?
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Владимир Рытиков
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Ответ Ola BP
Дождь 15 лет поливал калом весь Кремль и в частности Путина. В свободной Европе его закрыли через два месяца после одной фразы. Дальше можно не рассказывать сказки про эту вашу демократию)
Ага. Да, латыши облажались. Но где свободные российские сми ?
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Leo Bonart
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Ответ Владимир Рытиков
Илья Яшин
Я смотрел видео Яшина.
Сплошная ложь даже по форме, не то что по содержанию.
Так сколько дали этому лжецу за его клевету?
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Serge Vendino
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Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий удален модератором
Артисты тоже крутятся, чтобы выживать и деньги зарабатывать. И они тоже из бюджета получают деньги, но что ещё важнее - зелёный свет на концерты от местных властей. Выскажутся против - в России выступления будут невозможны, а за границей они никому не нужны
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Иван Пупкин
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Ответ Pikachu Pikachu
Зачем мне из Нижнего валить на Украину, брехун? Не хочу тебя расстраивать, у нас тоже педофилов выпускают на волю - пожизненное за это не дают. А относительную свободу педофилам дают если они соглашаются на наблюдение и химическую кастрацию. Как раз таки в Штатах данные всех осужденных за сексуальные преступления в открытом доступе и педофил обязан всем своим соседям сообщить, что он педофил.
Посмотри действующее законодательство Калифорнии. Но вряд ли будешь. Ты ведь знаешь правду, гг
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Pikachu Pikachu
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Ответ Владимир Рытиков
Ну про 15 лет он загнул, но опыт музыкантов показывает, что ты или молчишь, или поддерживаешь, или сливаешь карьеру.
Ну половину этого срока уже дают.
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