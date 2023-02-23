Ришар Жув о спринте на чемпионате мира: «Я серьезно настроен на медаль, думаю даже о победе»

Французский лыжник поделился ожиданиями от классического спринта на чемпионате мира-2023 в Планице.

В конце января Жув выиграл спринт классикой на этапе Кубка мира в Ле Русе, обыграв на финише Йоханнеса Клэбо.

«Мне пришлось откатиться назад, как будто бы победы на этапе в Ле Русе никогда не было. Он существует только в том смысле, что дает мне уверенность в том, что я делаю, и понимание, что я могу быть хорош в спринте классическим стилем.

Но все нужно начинать сначала. Я серьезно настроен на медаль. Думаю даже о победе, хотя даже просто выиграть медаль будет очень здорово, потому что это то, чего я пытаюсь добиться все эти годы – индивидуальная награда чемпионата мира или Олимпиады.

Сделаю все, что от меня зависит, чтобы получить ее», – сказал Жув.

Йоханнеса Клэбо перехитрили в спринте! Как и кто посмел?