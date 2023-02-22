Анастасия Кулешова: «Рождение дочери очень сильно поменяло отношение к спорту. Когда выхожу на тренировки, думаю, как бы мне эффективнее поработать»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Лыжи

Российская лыжница Анастасия Кулешова высказалась о возвращении в спорт после рождения ребенка. 

«Если честно, я никаких глобальных планов на сезон не строила. Для меня это первый полноценный сезон после рождения ребенка. Конечно, хотелось выступать достойно, ведь все лето ты тренируешься, а зимой, соответственно, ждешь результатов.

Насколько эти результаты окажутся достойными, станет ясно после «Чемпионских высот» и чемпионата России. Вся подготовка была направлена на то, чтобы хорошее состояние было именно на этих двух стартах. Все гонки, прошедшие в сезоне до этого, были вписаны в план подготовки к главным стартам. Вся лучшая форма приходит через старты.

Я, как и любой адекватный спортсмен, хотела бы забежать на призовые места. Конечно, хочется добиться этого и в Малиновке, и в Тюмени. Все остальное, как говорил Маркус Крамер, «so-so». Будем смотреть по самочувствию.

Рождение дочери очень сильно поменяло отношение к спорту. Сейчас, когда выхожу на тренировки, то думаю о том, как бы мне эффективнее поработать, чтобы время, проведенное не с ребенком, пошло мне на пользу в дальнейшем. Я стала больше ценить тренировочное время.

Если раньше могла где-то схалявить, то сейчас понимаю, что трачу не просто свое время, а время, которое могла бы провести с дочкой, а не на сборах», — сказала Кулешова. 

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