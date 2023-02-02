Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Рибом, Фендрих, Бреннан, Тириль Венг, Лотта Венг пробегут в квалификации конькового спринта
3 февраля в Тоблахе стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут спринт свободным стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
7-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
8. Виктория Карл (Германия)
9. Надин Фендрих (Швейцария)
11. Рози Бреннан (США)
13. Ане Стенсет (Норвегия)
17. Лотта Венг (Норвегия)
19. Тириль Венг (Норвегия)
20. Эва Уревц (Словения)
21. Йоханна Хагстрем (Швеция)
22. Моа Лундгрен (Швеция)
23. Майя Далквист (Швеция)
24. Кертту Нисканен (Финляндия)
25. Джулия Керн (США)
26. Катарина Хенниг (Германия)
27. Эмма Рибом (Швеция)
28. Матильде Мирвол (Норвегия)
33. Федерика Санфилиппо (Италия)
37. Линн Сван (Швеция)
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