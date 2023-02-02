Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Рибом, Фендрих, Бреннан, Тириль Венг, Лотта Венг пробегут в квалификации конькового спринта

3 февраля в Тоблахе стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут спринт свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

8. (Германия)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

11. Рози Бреннан (США)

13. Ане Стенсет (Норвегия)

17. (Норвегия)

19. (Норвегия)

20. (Словения)

21. Йоханна Хагстрем (Швеция)

22. Моа Лундгрен (Швеция)

23. (Швеция)

24. (Финляндия)

25. Джулия Керн (США)

26. (Германия)

27. Эмма Рибом (Швеция)

28. Матильде Мирвол (Норвегия)

33. Федерика Санфилиппо (Италия)

37. (Швеция)