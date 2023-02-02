Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Рибом, Фендрих, Бреннан, Тириль Венг, Лотта Венг пробегут в квалификации конькового спринта

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Италии жен сборная Финляндии жен Федерика Санфилиппо спринт (жен) сборная США жен Виктория Карл Кертту Нисканен сборная Швейцарии жен Матч ТВ Йоханна Хагстрем Лотта Венг Тириль Венг Надин Фендрих Рози Бреннан Катарина Хенниг Майя Далквист Матильде Мирвол Эва Уревц Ане Стенсет Линн Сван Моа Лундгрен Джулия Керн Эмма Рибом Лыжи

3 февраля в Тоблахе стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины пробегут спринт свободным стилем. 

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

8. Виктория Карл (Германия)

9. Надин Фендрих (Швейцария) 

11. Рози Бреннан (США)

13. Ане Стенсет (Норвегия)

17. Лотта Венг (Норвегия) 

19. Тириль Венг (Норвегия)

20. Эва Уревц (Словения)

21. Йоханна Хагстрем (Швеция)

22. Моа Лундгрен (Швеция)

23. Майя Далквист (Швеция) 

24. Кертту Нисканен (Финляндия)

25. Джулия Керн (США)

26. Катарина Хенниг (Германия) 

27. Эмма Рибом (Швеция) 

28. Матильде Мирвол (Норвегия)

33. Федерика Санфилиппо (Италия)

37. Линн Сван (Швеция) 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Хочется, чтобы Линн Сван удачно выступила и набралась ещё большей уверенности перед ЧМ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий