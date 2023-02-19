Вылегжанин о словах Васильева про допинг у норвежцев: «Я сторонник мнения, что все команды и спортсмены борются в равных условиях»

Чемпион мира по лыжным гонкам оценил мнение двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева о том, что норвежские спортсмены используют допинг.

«Мне сложно комментировать высказывание Васильева по поводу того, что все норвежцы выступают с помощью допинга, потому что я не видел его комментария и не могу точно сказать, что он имел в виду.

Но я сторонник того мнения, что все команды и спортсмены борются в равных условиях. С такими мыслями легче тренироваться и готовиться к соревнованиям. Мы просто должны тренироваться и обязательно выходить на старты», – сказал Вылегжанин.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили