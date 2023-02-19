Вылегжанин о словах Васильева про допинг у норвежцев: «Я сторонник мнения, что все команды и спортсмены борются в равных условиях»

Теги сборная Норвегии допинг лыжные гонки сборная Норвегии Максим Вылегжанин Дмитрий Васильев Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин оценил мнение двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева о том, что норвежские спортсмены используют допинг.

«Мне сложно комментировать высказывание Васильева по поводу того, что все норвежцы выступают с помощью допинга, потому что я не видел его комментария и не могу точно сказать, что он имел в виду.

Но я сторонник того мнения, что все команды и спортсмены борются в равных условиях. С такими мыслями легче тренироваться и готовиться к соревнованиям. Мы просто должны тренироваться и обязательно выходить на старты», – сказал Вылегжанин.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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3 комментария

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Ilya Kurepa
ну вот же, есть адекватные спортсмены , здравомыслящие , но почему то все время публикуют этих двух упыpeй - тихонова с васильевым
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Максим Катебо
Макс максимально адекватен!
Будь сильнее сам, а не пеняй на других.
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Rygeek
Тока одни все время равнее других.)
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