Вылегжанин о словах Васильева про допинг у норвежцев: «Я сторонник мнения, что все команды и спортсмены борются в равных условиях»
Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин оценил мнение двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева о том, что норвежские спортсмены используют допинг.
«Мне сложно комментировать высказывание Васильева по поводу того, что все норвежцы выступают с помощью допинга, потому что я не видел его комментария и не могу точно сказать, что он имел в виду.
Но я сторонник того мнения, что все команды и спортсмены борются в равных условиях. С такими мыслями легче тренироваться и готовиться к соревнованиям. Мы просто должны тренироваться и обязательно выходить на старты», – сказал Вылегжанин.
Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили
Будь сильнее сам, а не пеняй на других.