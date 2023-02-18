Васильев о поражении Норвегии в эстафете: «Возможно, кто-то о чем-то договаривается. У французов свои спонсоры, а им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.
Сегодня Франция завоевала золото, Норвегия – серебро, Швеция – бронзу.
«Победа Франции случилась потому, что перестал работать допинг? Вполне возможно. Не только допинг, но, возможно, и кто-то о чем-то договаривается.
Коллективный Запад сплотился, и не всех, возможно, это устраивает. У тех же французов свои спонсоры. А им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали. Я думаю, это на уровне каких-то договоренностей.
Сейчас большой спорт – сплошное лукавство в моем понимании. И говорить о нем серьезно – тяжело. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что это не так.
Сейчас спорт – это борьба, технологии, у кого новее разработки в области фармакологии. Поэтому я и не смотрю сейчас соревнования. Я смотрел Кубок мира и чемпионат мира только из-за наших спортсменов. А все эти мошенники мне неинтересны», – сказал Васильев.
Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!
Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили
Допинг во время обеденного перерыва решил бухнуть с мозгом Васильева и не успел вернуться к началу эстафеты.
Мозг Васильева подумал "ну на**й это все" и решил вообще не возвращаться.