Васильев о поражении Норвегии в эстафете: «Возможно, кто-то о чем-то договаривается. У французов свои спонсоры, а им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Франция завоевала золото, Норвегия – серебро, Швеция – бронзу.

«Победа Франции случилась потому, что перестал работать допинг? Вполне возможно. Не только допинг, но, возможно, и кто-то о чем-то договаривается.

Коллективный Запад сплотился, и не всех, возможно, это устраивает. У тех же французов свои спонсоры. А им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали. Я думаю, это на уровне каких-то договоренностей.

Сейчас большой спорт – сплошное лукавство в моем понимании. И говорить о нем серьезно – тяжело. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что это не так.

Сейчас спорт – это борьба, технологии, у кого новее разработки в области фармакологии. Поэтому я и не смотрю сейчас соревнования. Я смотрел Кубок мира и чемпионат мира только из-за наших спортсменов. А все эти мошенники мне неинтересны», – сказал Васильев.

Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили