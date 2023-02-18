Васильев о поражении Норвегии в эстафете: «Возможно, кто-то о чем-то договаривается. У французов свои спонсоры, а им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Франции допинг Дмитрий Васильев чемпионат мира по летнему биатлону Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Франция завоевала золото, Норвегия – серебро, Швеция – бронзу.

«Победа Франции случилась потому, что перестал работать допинг? Вполне возможно. Не только допинг, но, возможно, и кто-то о чем-то договаривается.

Коллективный Запад сплотился, и не всех, возможно, это устраивает. У тех же французов свои спонсоры. А им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали. Я думаю, это на уровне каких-то договоренностей.

Сейчас большой спорт – сплошное лукавство в моем понимании. И говорить о нем серьезно – тяжело. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что это не так.

Сейчас спорт – это борьба, технологии, у кого новее разработки в области фармакологии. Поэтому я и не смотрю сейчас соревнования. Я смотрел Кубок мира и чемпионат мира только из-за наших спортсменов. А все эти мошенники мне неинтересны», – сказал Васильев.

Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

16 комментариев

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sergfa76
Ответ Тэтэ
У Васильева кукушка совсем поехала)))
Васильев перетихоновил Тихонова
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yasvetik
У Васильева Норвегия головного мозга, ему к врачу надо. Мне норги на подиуме тоже надоели до чертиков, но сколько можно про этот допинг твердить, каждый день, в каждом интервью. Когда уже этот фонтан иссякнет?
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Глеб Саратов
Васильев похоже частенько падал на трассе вниз головой
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Дмитрий Никишин
Получается только Россия честно побеждает, остальные договорняки катают?
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sergfa76
Коллективный запад сговорился и коллективно подул шквалистым ветром во время стрельбы Бе старшего. Коварный запад.
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5658y8bs5f
После заявлений таких идиотов, нам никакие международные соревнования не светят
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Frank Underwood
Прям мировую закулису за бороду поймал. Этого скомороха в топовые ток-шоу российского ТВ еще не зовут? Там такие на окладе сидят, каждый день что-то новенькое сочиняют. Этот будет отвечать за спортивную палату.
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Eduard Rastryopin
У допинга как раз обеденный перерыв был,поэтому норвежцы и проиграли.
Допинг во время обеденного перерыва решил бухнуть с мозгом Васильева и не успел вернуться к началу эстафеты.
Мозг Васильева подумал "ну на**й это все" и решил вообще не возвращаться.
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CIIAPTAK71
Сказочный
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Velirpa
с исходом России допинг пропал.
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Дмитрий Никишин
Да откуда черт побери он это берет?!
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Regina Paulin
Потом удивляются почему русских недолюбливают… с такими то высказываниями🙄
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Лука Тараканов
Поток сознания.
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Ворона26
Как он может служить в очистке?
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Andreir888
Ой, дурааак!(с)
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Тэтэ
У Васильева кукушка совсем поехала)))
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