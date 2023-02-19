Александр Тихонов: «Не соглашусь с Васильевым и его мнением о том, что все норвежцы сидят на допинге. Не пойман – не вор, старая истина»

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил мнение двукратного олимпийского чемпиона о том, что норвежские биатлонисты используют допинг.

«Не соглашусь с Димой и его мнением о том, что все норвежцы сидят на допинге. Не пойман – не вор, старая истина.

Но и раньше было такое, с прошлым поколением норвежцев. Они финишировали все в соплях по 10 сантиметров, стыдно было смотреть. Я не могу сказать, принимали они допинг или нет, это уже вопрос лаборатории, это WADA должно решать. Но пока не доказано, я не могу сказать об этом ничего.

Если у Димы есть какие-то доказательства, тогда это другой вопрос. Но иногда напрашивается такое мнение у многих, что люди работают в направлении допинга.

Нам всегда кажется, что у всех все не так, а у нас все хорошо, что далеко не правда. Сколько у нас было дисквалификаций из-за допинга? Мы на это внимание не обращали. Я со всех трибун кричал об этом при Мутко, при Тягачеве, но нам мало проблем в биатлоне было.

Поэтому не надо показывать на других пальцем, нужно делать свои лаборатории, двигаться вперед. Тратятся огромные деньги, а толку никакого. Что же поделаешь, таков мир сегодня – кто умнее и правильнее тратит деньги, выделяемые на спорт, тот и дает результат», – сказал Тихонов.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили