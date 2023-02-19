Александр Тихонов: «Не соглашусь с Васильевым и его мнением о том, что все норвежцы сидят на допинге. Не пойман – не вор, старая истина»

Теги Александр Тихонов Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии допинг Дмитрий Васильев Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил мнение двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о том, что норвежские биатлонисты используют допинг.

«Не соглашусь с Димой и его мнением о том, что все норвежцы сидят на допинге. Не пойман – не вор, старая истина.

Но и раньше было такое, с прошлым поколением норвежцев. Они финишировали все в соплях по 10 сантиметров, стыдно было смотреть. Я не могу сказать, принимали они допинг или нет, это уже вопрос лаборатории, это WADA должно решать. Но пока не доказано, я не могу сказать об этом ничего.

Если у Димы есть какие-то доказательства, тогда это другой вопрос. Но иногда напрашивается такое мнение у многих, что люди работают в направлении допинга.

Нам всегда кажется, что у всех все не так, а у нас все хорошо, что далеко не правда. Сколько у нас было дисквалификаций из-за допинга? Мы на это внимание не обращали. Я со всех трибун кричал об этом при Мутко, при Тягачеве, но нам мало проблем в биатлоне было.

Поэтому не надо показывать на других пальцем, нужно делать свои лаборатории, двигаться вперед. Тратятся огромные деньги, а толку никакого. Что же поделаешь, таков мир сегодня – кто умнее и правильнее тратит деньги, выделяемые на спорт, тот и дает результат», – сказал Тихонов.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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2 комментария

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Gornostaev
Не пойман - не террорист-подрывник...
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Нэт
А сейчас, простите, кто из норвежцев в соплях финиширует?
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