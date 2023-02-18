Дмитрий Васильев: «Норвежцы не понимают, что они уничтожают все виды спорта. За это можно сказать «спасибо» Томасу Баху и WADA»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев критически высказался о норвежском спорте.

«Я считаю, что большинство норвежских спортсменов легально используют допинг. Обыграть спортсменов, которые используют допинг, практически невозможно. То, что [Йоханнес] Бо там проиграл (занял второе место в эстафете на чемпионате мира – Sports.ru), меня не волнует.

Норвежцы не понимают того, что они уничтожают все виды спорта. Лыжи скоро вообще уничтожат, потому что там в десятке одни норвежцы. Перестанут смотреть зрители, а значит, трансляции будут реже. Реже трансляции – уйдут спонсоры.

В итоге весь спорт пострадает. Как раковая опухоль – она же не знает, что убивает себя, в том числе. Это то, что сейчас делают норвежцы, и все те, кто использует допинг, прикрываясь мифическими болезнями. К сожалению, спорт постепенно деградирует и уничтожается.

За это, кстати говоря, можно сказать «спасибо» Томасу Баху (главе Международного олимпийского комитета) и WADA (Всемирному антидопинговому агентству), которое разделило спортсменов на больных и здоровых. И статистика говорит, что больные обыгрывают всех здоровых. Как так может быть? Это нонсенс. Поэтому в международном спорте сейчас все очень печально.

Эти лазейки, которые организовало WADA, так называемая толерантность. В профессиональном спорте не может быть толерантности. Должны выступать только здоровые люди – и точка. Никаких исключений. Все остальное – это ложь и мошенничество», – заявил Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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