Дмитрий Васильев: «Норвежцы не понимают, что они уничтожают все виды спорта. За это можно сказать «спасибо» Томасу Баху и WADA»

Теги телевидение Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг МОК WADA Томас Бах Дмитрий Васильев Йоханнес Бо Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев критически высказался о норвежском спорте.

«Я считаю, что большинство норвежских спортсменов легально используют допинг. Обыграть спортсменов, которые используют допинг, практически невозможно. То, что [Йоханнес] Бо там проиграл (занял второе место в эстафете на чемпионате мира – Sports.ru), меня не волнует.

Норвежцы не понимают того, что они уничтожают все виды спорта. Лыжи скоро вообще уничтожат, потому что там в десятке одни норвежцы. Перестанут смотреть зрители, а значит, трансляции будут реже. Реже трансляции – уйдут спонсоры.

В итоге весь спорт пострадает. Как раковая опухоль – она же не знает, что убивает себя, в том числе. Это то, что сейчас делают норвежцы, и все те, кто использует допинг, прикрываясь мифическими болезнями. К сожалению, спорт постепенно деградирует и уничтожается.

За это, кстати говоря, можно сказать «спасибо» Томасу Баху (главе Международного олимпийского комитета) и WADA (Всемирному антидопинговому агентству), которое разделило спортсменов на больных и здоровых. И статистика говорит, что больные обыгрывают всех здоровых. Как так может быть? Это нонсенс. Поэтому в международном спорте сейчас все очень печально.

Эти лазейки, которые организовало WADA, так называемая толерантность. В профессиональном спорте не может быть толерантности. Должны выступать только здоровые люди – и точка. Никаких исключений. Все остальное – это ложь и мошенничество», – заявил Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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34 комментария

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pyatachyok
Ответ VictorMind
это только школота и люди которые поверхностно интересуются спортом тролят Васильева, а он реально говорит как есть.
Конечно, как есть. Что он говорил, когда здоровый Бьорндален рвал всех больных, в том числе и из России? Может он чем трындеть, проведет исследование, которым покажет, что терапевтические дозы действительно дают спортивные результаты?
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Rjbson
Когда сборная СССР по хоккею девять раз подряд становилась чемпионом мира это называли Триумф Отечественной хоккейной школой.
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VictorMind
Ответ crazymaks
да все по делу сказал, адекватные это давно знают
это только школота и люди которые поверхностно интересуются спортом тролят Васильева, а он реально говорит как есть.
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Вячеслав Пустохин
Наши фигуристки уничтожили фигурное катание!
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Strepto
Ответ Melnikov1968
Норвежцы не понимают, а Васильев понимает все. Что же делать? Либо норгам прекратить бегать, либо Васильеву замолчать. Ну или Баху повеситься? Дельные предложения отсутствуют. Как говорится, посидели, по3,14*****
Очередной «Мельников» из Конотопа...
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Strepto
Ответ Лука Тараканов
Плод больного воображения...
Да ты шо!
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#nikon
Норвежцы делают благое дело. Когда они будут стабильно забирать все комплекты медалей по всем видам зимнего спорта, уйдут зрители, потом уйдёт ТВ, потом уйдут спонсоры, со спонсорами уйдут деньги, спорт очистится от допинга и меркантильности. Бегать будут только здоровые и увлечённые спортом люди.
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Nerf Kaleb
Бред. Спорт тем и прекрасен, что тут есть сильные спортсмены, которые обновляют старые рекорды, а вокруг них статисты и спортсмены второго плана. В общем, нужны личности. Если у вас каждый год будут побеждать андердоги, это быстро надоест.
Болт не убил спринты, азиаты не убили настольный теннис, Джордан не убил баскетбол, Фил Тейлор не убил дартс.
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Tiffozi
Я никак не могу понять одного. Если есть лозейка по которой все норвежцы стали астматиками, то почему другие не могут?
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5658y8bs5f
Ох идиот, норвежцы наоборот вывели биатлон на новый уровень популярности, что только один Бьерндален сделал для популяризации биатлона в мире.
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Юрий Антонович
А говорили,что после мужской эстафеты Васильева отпустит слегка.
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crazymaks
Ответ Iuasamotu
И женскую фигурку , и художественную гимнастику..
да, уже хотят возраст поднять, лишь бы не побеждали
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crazymaks
Ответ Ljorke
Россия уничтожила синхронное плавание!
там тоже астматики?))
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Maxximus
Билли, где пруффы? 😂
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crazymaks
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Месси не понимает, что он уничтожает футбол?! Какого черта он всё выиграл?! Накололся гормона роста в детстве и теперь лучше всех бегает! В профессиональном спорте должны выступать только здоровые люди, никаких исключений!
причем тут Месси? хочется устроить конкурс на самый глупый коммент здесь, пока вы побеждаете))
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Сергей К
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю баскетбол. Где там сборную Норвегии можно увидеть?
шахматы, футбол, гандбол...
Смотрите?
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-1
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crazymaks
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю баскетбол. Где там сборную Норвегии можно увидеть?
причем тут баскет?
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maxell
Так в чем проблема,они там вообще загнивают,зачем только с таким упорством туда стремиться?
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Slavnov
да ладно,они больные все,почти инвалиды,нужно понять и простить,пусть вмазываются...
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crazymaks
Ответ Huereka
Дмитрий как раковая опухоль убивавшая статьи в отделе биатлон. Не возможно представить какая каша у него в голове. Возможно последствие тяжелых тренировок в молодости?
что он не так казал про норвежцев?
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armen_ner
Димас, хотя бы пенсию тебе подняли или как за это?
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crazymaks
Ответ Russia_the_best
Васильев убивает адекватность.
да все по делу сказал, адекватные это давно знают
+4
-7
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Russia_the_best
Васильев убивает адекватность.
+5
-2
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Huereka
Дмитрий как раковая опухоль убивавшая статьи в отделе биатлон. Не возможно представить какая каша у него в голове. Возможно последствие тяжелых тренировок в молодости?
+5
-2
+3
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Maxim Vasnechov
Люблю баскетбол. Где там сборную Норвегии можно увидеть?
+11
-2
+9
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