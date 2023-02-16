Вяльбе о том, что РУСАДА не тестировало Червоткина и Якимушкина в 2022-м: «Все наши топовые лыжники находятся в международном пуле FIS»

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР FIS Елена Вяльбе РУСАДА Алексей Червоткин Иван Якимушкин Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на материал норвежского телеканала TV2 о тестировании российских лыжников на допинг.

TV2 сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2022 году ни разу не проверило Алексея Червоткина и Ивана Якимушкина.

«К сожалению, меня уже даже не удивляют все эти статьи норвежских СМИ. Если они руководствуются опубликованной статистикой РУСАДА за 2022 год, то оба спортсмена в ней присутствуют.

Но отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда). И именно по программе FIS, а не РУСАДА, к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы в соответствии с антидопинговыми правилами. И статистика по пробам, отобранным по запросу FIS, не отражается в статистике РУСАДА.

Разумеется, я прекрасно понимаю, что лучше норвежским журналистам сотрясать воздух в отношении российских спортсменов, чем обсуждать, как так получилось, что в Норвегии долгие годы по закону невозможно тестировать на допинг спортсменов младше 18 лет без согласия родителей и без предварительного уведомления», – сказала Вяльбе.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады

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10 комментариев

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expertmer2020
Лена, скажи просто брали пробы или нет?

РУСАДА имеет право брать пробы - и точка.
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murzzzzzilka
Что за альтернативно одаренный поклонник норгов тут буянит?:)))
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papadok
Не очень понятно. Есть тестирование РУСАДА и ФИС, они происходят вне всякой связи. А тесты по программе ФИС с Сириуса прилетают брать?
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Конь Пальто
Опять дюшес пошел в массы
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Kvik75
Ответ Йенс Мустерманн
И оба тренируются в группе Бородавко.
а тебя где тренируют
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BeastI666I
Ответ Бартоломью Робертс
Упортым хоть сто раз напоминай об этом, они всё одно мимо ушей пропустят :о(
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Йенс Мустерманн
И оба тренируются в группе Бородавко.
+3
-8
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Бартоломью Робертс
Упортым хоть сто раз напоминай об этом, они всё одно мимо ушей пропустят :о(
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Melnikov1968
В этой ситуации,действительно очень сомнительный выпад от норгов. Смысл понятен:необходимо поддерживать уровень напряжения.
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murzzzzzilka
Да что еще-то?! Нас уже год нигде нет, отвалите.
Со своей молодёжью разберитесь, моралисты хреновы.
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Ебздрогыч
Норвежцев можно понять: гораздо интереснее искать косяки у чужих, чем разбираться со своей параолимпийской сборной астматиков
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