Вяльбе о том, что РУСАДА не тестировало Червоткина и Якимушкина в 2022-м: «Все наши топовые лыжники находятся в международном пуле FIS»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на материал норвежского телеканала TV2 о тестировании российских лыжников на допинг.
TV2 сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2022 году ни разу не проверило Алексея Червоткина и Ивана Якимушкина.
«К сожалению, меня уже даже не удивляют все эти статьи норвежских СМИ. Если они руководствуются опубликованной статистикой РУСАДА за 2022 год, то оба спортсмена в ней присутствуют.
Но отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда). И именно по программе FIS, а не РУСАДА, к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы в соответствии с антидопинговыми правилами. И статистика по пробам, отобранным по запросу FIS, не отражается в статистике РУСАДА.
Разумеется, я прекрасно понимаю, что лучше норвежским журналистам сотрясать воздух в отношении российских спортсменов, чем обсуждать, как так получилось, что в Норвегии долгие годы по закону невозможно тестировать на допинг спортсменов младше 18 лет без согласия родителей и без предварительного уведомления», – сказала Вяльбе.
Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады
РУСАДА имеет право брать пробы - и точка.
Со своей молодёжью разберитесь, моралисты хреновы.