Вероника Степанова: «Была бы я готова бороться за медали на чемпионате мира? Абсолютно»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова заявила, что была бы готова бороться за медали чемпионата мира по лыжным гонкам. 

— Вы были бы готовы бороться за медали на чемпионате мира?

— Абсолютно, потому что «Чемпионские высоты» будут проходить в те же дни, что и чемпионат мира, на который нас не допустили, — сказала Степанова. 

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» пройдут с 23 февраля по 5 марта. Чемпионат мира – с 21 февраля по 5 марта.

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3 комментария

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закрыт по беспределу
Ответ papadok
Что не говори, а жаль, что у нас нет возможности в этом убедиться. Не очень понятно только, причем здесь "Чемпионские высоты".
Ранее она говорила, что именно к Высотам планирует выход на пик формы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Что не говори, а жаль, что у нас нет возможности в этом убедиться. Не очень понятно только, причем здесь "Чемпионские высоты".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Damien King
За медали по чесанию языком.
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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