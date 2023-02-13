Вероника Степанова: «Была бы я готова бороться за медали на чемпионате мира? Абсолютно»

Олимпийская чемпионка в эстафете заявила, что была бы готова бороться за медали чемпионата мира по лыжным гонкам.

— Вы были бы готовы бороться за медали на чемпионате мира?

— Абсолютно, потому что «Чемпионские высоты» будут проходить в те же дни, что и чемпионат мира, на который нас не допустили, — сказала Степанова.

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» пройдут с 23 февраля по 5 марта. Чемпионат мира – с 21 февраля по 5 марта.