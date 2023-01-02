Вероника Степанова: «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Но Азия – потенциальная площадка для создания альтернативы»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Вероника Степанова Российско-китайские молодежные игры Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что турниры в Азии могут стать альтернативой европейским соревнованиям 

«Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Мы в этом убедились, посмотрев результаты Российско‑китайских зимних игр. Но Азия – это потенциальная площадка для развития и даже создания альтернативы.

Начинать строить надо, отталкиваясь не от того, какое там у кого место в текущем рейтинге FIS. Я не буду смотреть соревнования по экзотическому виду спорта, исходя из того, кто там сколько медалей выиграл из участников. Мне интересно правильно срежиссированное шоу – с эмоциями, борьбой, неожиданностями», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
5 раз прочитал нифига не понял что она хочет, шоу что-ли? Хотя главный посыл понятен, азиатские нью-васюки с соответствующим финансированием.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Азия, это очень мягкое и демократичное унижение, для российского спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maryat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть тогда рестлинг посмотрит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Азия это площадка, для этой *****
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю, что многие даже не знали о проведении Российско-Китайских игр, не говоря уже о просмотре.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий