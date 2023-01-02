Вероника Степанова: «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Но Азия – потенциальная площадка для создания альтернативы»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что турниры в Азии могут стать альтернативой европейским соревнованиям
«Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Мы в этом убедились, посмотрев результаты Российско‑китайских зимних игр. Но Азия – это потенциальная площадка для развития и даже создания альтернативы.
Начинать строить надо, отталкиваясь не от того, какое там у кого место в текущем рейтинге FIS. Я не буду смотреть соревнования по экзотическому виду спорта, исходя из того, кто там сколько медалей выиграл из участников. Мне интересно правильно срежиссированное шоу – с эмоциями, борьбой, неожиданностями», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».
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