Вероника Степанова: «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Но Азия – потенциальная площадка для создания альтернативы»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете считает, что турниры в Азии могут стать альтернативой европейским соревнованиям

«Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Мы в этом убедились, посмотрев результаты Российско‑китайских зимних игр. Но Азия – это потенциальная площадка для развития и даже создания альтернативы.

Начинать строить надо, отталкиваясь не от того, какое там у кого место в текущем рейтинге FIS. Я не буду смотреть соревнования по экзотическому виду спорта, исходя из того, кто там сколько медалей выиграл из участников. Мне интересно правильно срежиссированное шоу – с эмоциями, борьбой, неожиданностями», – написала Степанова в колонке для « ».