Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова анонсировала колонку на «Матч ТВ», выложив фото без одежды в постели.

«О равных условиях и причинах поражений/побед, откровенно:

«...кто будет иметь преимущество в гонке: лыжница, которая живет в тихой гостинице с хорошей столовой, в номере с одной соседкой и в пяти минутах от трассы, или та, что делит комнату с двумя-тремя, в отеле с шумными туристами и пиццерией в качестве единственного места, чтобы поесть, да еще и в получасе езды по пробкам?»

Читайте мою новую колонку на «Матч ТВ» на этой неделе», – написала Степанова в телеграм-канале, прикрепив к посту фото.