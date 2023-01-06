Вероника Степанова анонсировала колонку на «Матч ТВ», выложив фото без одежды в постели

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) фото Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова  анонсировала колонку на «Матч ТВ», выложив фото без одежды в постели.

«О равных условиях и причинах поражений/побед, откровенно:

«...кто будет иметь преимущество в гонке: лыжница, которая живет в тихой гостинице с хорошей столовой, в номере с одной соседкой и в пяти минутах от трассы, или та, что делит комнату с двумя-тремя, в отеле с шумными туристами и пиццерией в качестве единственного места, чтобы поесть, да еще и в получасе езды по пробкам?»

Читайте мою новую колонку на «Матч ТВ» на этой неделе», – написала Степанова в телеграм-канале, прикрепив к посту фото.

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30 комментариев

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андрэ
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С лицом что? Муки творчества выходят???
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Ковид 07.10.52
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Или флаг держи, или крест сними....или портки одень...
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Ковид 07.10.52
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Пошла по рукам патриотических медиа....
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sava k
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После ухода журнала Плейбой из России. Смотрите и точка.
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Ф_Крюгер
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Трицепс надо доработать!😎
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akschweyan
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Ответ SkierNSK
В случае лыжниц, преимущество всё же у фото со спины 😅 У Диггинс очень удачные фото получились - https://www.instagram.com/p/Bkct_PTHVzc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading А тут подборка всех лыжниц, решившихся на откровенные фото - https://dailyskier.com/2018/06/29/nude-photoshoots-boost-popularity-of-skiing-whether-you-like-it-or-not/
Ой смеюсь от второй ссылки, конечно))
Вот мог бы и сделать нормальные фотографии Веронике, раз уж делал эту подборку)
Но нет, у Степановой что-то угловато-надутое.
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Юрий Костыгин
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Больше всех возбудится ЕВЛ.
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OnlyDendy
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В фото Непряевой одетой Снегурочкой больше секса, чем тут
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Vasily Ivanov
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Зачем ей голой часы ? Фиксировать оплаченное клиентами время ?
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DD102DD
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На «Матч ТВ» перед Рождеством
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Орыс-орыс онбаган
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Даже не зочется смотреть на неё голую
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DD102DD
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Чёрный квадрат Малевича на заднем плане символизирует - выключенный телевизор.
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DD102DD
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Часы символизируют быстротечность времени - лови момент.
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SkierNSK
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Ответ natetinain
будет иметь преимущество та, которая сиськи покажет, а не кусок спины и надутую физию.
В случае лыжниц, преимущество всё же у фото со спины 😅
У Диггинс очень удачные фото получились - https://www.instagram.com/p/Bkct_PTHVzc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
А тут подборка всех лыжниц, решившихся на откровенные фото - https://dailyskier.com/2018/06/29/nude-photoshoots-boost-popularity-of-skiing-whether-you-like-it-or-not/
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DD102DD
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На фото не хватает лыж - немножко не продумано.
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selso99
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Будь у Степанши в теле хоть что-то красивое, плевала бы она на всю политическую конъюнктуру. Стала бы второй Волочковой. Но, как очевидно по фото, самое красивое, это хвост.
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akschweyan
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Блин, я ничего не имею против откровенных фото, но конкретно это же тупо неэстетичное(
Даже с учетом жанра (в смысле непрофессиональное, селфи) можно же куда удачнее все было сделать. А тут просто неудачно и некрасиво, только ради кликбейта.
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DD102DD
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Колонка Степановой - только голые факты и обнажённая правда.
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DD102DD
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Победит сильнейшая.
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DD102DD
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В постели с Матч ТВ - мы ржём.
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Щеглот
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Без портков, но в шляпе (часы).
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petr
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Все ниже и ниже =эдак до порнухи дойдет ради лайков и рейтинга
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papadok
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Странновато как-то. А главное, натужно и не слишком эстетично.
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Назар Игорь
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Спортс пытается конкурировать с Плейбоем. Пока не впечатляет, но всё ещё впереди.
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IrbIS
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видимо, совсем никто не читает...
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