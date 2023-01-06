Вероника Степанова анонсировала колонку на «Матч ТВ», выложив фото без одежды в постели
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова анонсировала колонку на «Матч ТВ», выложив фото без одежды в постели.
«О равных условиях и причинах поражений/побед, откровенно:
«...кто будет иметь преимущество в гонке: лыжница, которая живет в тихой гостинице с хорошей столовой, в номере с одной соседкой и в пяти минутах от трассы, или та, что делит комнату с двумя-тремя, в отеле с шумными туристами и пиццерией в качестве единственного места, чтобы поесть, да еще и в получасе езды по пробкам?»
Читайте мою новую колонку на «Матч ТВ» на этой неделе», – написала Степанова в телеграм-канале, прикрепив к посту фото.
Вот мог бы и сделать нормальные фотографии Веронике, раз уж делал эту подборку)
Но нет, у Степановой что-то угловато-надутое.
У Диггинс очень удачные фото получились - https://www.instagram.com/p/Bkct_PTHVzc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
А тут подборка всех лыжниц, решившихся на откровенные фото - https://dailyskier.com/2018/06/29/nude-photoshoots-boost-popularity-of-skiing-whether-you-like-it-or-not/
Даже с учетом жанра (в смысле непрофессиональное, селфи) можно же куда удачнее все было сделать. А тут просто неудачно и некрасиво, только ради кликбейта.