Егор Сорин: «Самочувствие не позволило Степановой выйти на старт»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова не бежала гонку на 10 км классическим стилем на Кубке России в Красногорске.

— Что случилось с вашей подопечной?

— Самочувствие не позволило выйти на старт.

— Функциональное состояние или заболевание?

— Решили ее поберечь, скажем так.

— В обоих спринтах Вероника выбывала в полуфиналах. Не ее уровень. Почему так вышло?

— Вчера вы прекрасно все видели, думаю. Была готова бороться за победу, но не удержалась на ногах на дистанции. Может, тоже сказывается усталость. Мы расстроились. Сегодня решили не рисковать, а начать подготовку к следующим стартам.

— Когда ближайший из них?

— В Сыктывкаре 12 января, – сказал Сорин.