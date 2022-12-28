Егор Сорин: «Самочувствие не позволило Степановой выйти на старт»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова не бежала гонку на 10 км классическим стилем на Кубке России в Красногорске.
— Что случилось с вашей подопечной?
— Самочувствие не позволило выйти на старт.
— Функциональное состояние или заболевание?
— Решили ее поберечь, скажем так.
— В обоих спринтах Вероника выбывала в полуфиналах. Не ее уровень. Почему так вышло?
— Вчера вы прекрасно все видели, думаю. Была готова бороться за победу, но не удержалась на ногах на дистанции. Может, тоже сказывается усталость. Мы расстроились. Сегодня решили не рисковать, а начать подготовку к следующим стартам.
— Когда ближайший из них?
— В Сыктывкаре 12 января, – сказал Сорин.
Только будут ли трансляции?