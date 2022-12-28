Егор Сорин: «Самочувствие не позволило Степановой выйти на старт»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова не бежала гонку на 10 км классическим стилем на Кубке России в Красногорске.

— Что случилось с вашей подопечной?

— Самочувствие не позволило выйти на старт.

— Функциональное состояние или заболевание?

— Решили ее поберечь, скажем так.

— В обоих спринтах Вероника выбывала в полуфиналах. Не ее уровень. Почему так вышло?

— Вчера вы прекрасно все видели, думаю. Была готова бороться за победу, но не удержалась на ногах на дистанции. Может, тоже сказывается усталость. Мы расстроились. Сегодня решили не рисковать, а начать подготовку к следующим стартам.

— Когда ближайший из них?

— В Сыктывкаре 12 января, – сказал Сорин. 

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4 комментария

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Doomgoth
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Ментальное здоровье?(самочувствие)
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Огюст
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Отдыхай и восстанавливайся Вероника -будем ждать от тебя побед в Новом году !
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Pankratoff
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Мне прям не терпится посмотреть на битву Степановой и Непряевой в скиатлоне.
Только будут ли трансляции?
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DD102DD
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Может в блог выйдет?
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