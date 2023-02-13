Александр Легков: «Надеюсь, Коростелеву повезет на мировой арене в будущем и он приедет с медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это наша звездочка»

Олимпийский чемпион поделился мнением о перспективах лыжника .

– Коростелев сможет подвинуть Большунова и победить в какой‑либо гонке на чемпионате России?

– Это лыжные гонки. Коростелев в начале сезона показывал хорошие результаты, и поэтому можно считать, что он вполне может подвинуть кого‑то из лидеров в любой гонке. Он реально на это способен.

Сезон длинный, форма у спортсменов плавает. Все те спортсмены, которые уже показывали высокие результаты в начале сезона, и будут бороться за призы на чемпионате России. В том числе и Савелий Коростелев. Новые имена, может, и увидим, но точечно.

Для молодежи в этом сезоне плюс, что вся сборная России не ездит на этапы Кубка мира и соревнуется дома. Молодежь может подтягиваться к нашим лучшим лыжникам. Савелию Коростелеву в этом плане везет.

Надеюсь, что ему повезет и на мировой арене в будущем и он приедет с медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это реально наша звездочка, которую нужно растить, это наше будущее в лыжных гонках, – сказал Легков.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪