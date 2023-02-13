Александр Легков: «Надеюсь, Коростелеву повезет на мировой арене в будущем и он приедет с медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это наша звездочка»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Кубок России Савелий Коростелев Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о перспективах лыжника Савелия Коростелева

– Коростелев сможет подвинуть Большунова и победить в какой‑либо гонке на чемпионате России?

– Это лыжные гонки. Коростелев в начале сезона показывал хорошие результаты, и поэтому можно считать, что он вполне может подвинуть кого‑то из лидеров в любой гонке. Он реально на это способен.

Сезон длинный, форма у спортсменов плавает. Все те спортсмены, которые уже показывали высокие результаты в начале сезона, и будут бороться за призы на чемпионате России. В том числе и Савелий Коростелев. Новые имена, может, и увидим, но точечно.

Для молодежи в этом сезоне плюс, что вся сборная России не ездит на этапы Кубка мира и соревнуется дома. Молодежь может подтягиваться к нашим лучшим лыжникам. Савелию Коростелеву в этом плане везет.

Надеюсь, что ему повезет и на мировой арене в будущем и он приедет с медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это реально наша звездочка, которую нужно растить, это наше будущее в лыжных гонках, – сказал Легков. 

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

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1 комментарий

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Sutekh Hexen
Коростелев уже своим ровесникам проигрывает, о каком Большунове может идти речь, не понимаю.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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