«Лыжня России». Большунов победил в гонке на 10 км свободным стилем
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в массовой гонке «Лыжня России», которая прошла в Москве.
«Лыжня России» – самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года. Соревнования в этом году проходят в более чем 20 городах страны.
«Лыжня России»
Москва
10 км, свободный стиль
1. Александр Большунов – 22.17,22
2. Рауль Шакирзянов – 23.22,44
3. Руслан Аблязизов – 23.27,15
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