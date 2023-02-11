«Лыжня России». Большунов победил в гонке на 10 км свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Лыжня России Рауль Шакирзянов Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в массовой гонке «Лыжня России», которая прошла в Москве.

«Лыжня России» – самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года. Соревнования в этом году проходят в более чем 20 городах страны. 

«Лыжня России»

Москва

10 км, свободный стиль 

1. Александр Большунов – 22.17,22

2. Рауль Шакирзянов – 23.22,44

3. Руслан Аблязизов – 23.27,15

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1 комментарий

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Andreir888
Спасибо, Саня! Наверняка, людям было празднично с тобой!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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