«Лыжня России». Большунов победил в гонке на 10 км свободным стилем

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в массовой гонке «Лыжня России», которая прошла в Москве.

«Лыжня России» – самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года. Соревнования в этом году проходят в более чем 20 городах страны.

«Лыжня России»

Москва

10 км, свободный стиль

1. Александр Большунов – 22.17,22

2. Рауль Шакирзянов – 23.22,44

3. Руслан Аблязизов – 23.27,15